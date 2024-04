Dua Lipa dá uma prévia de seu álbum com 'Illusion' (Cortesía)

A estrela do pop global vencedora de 7 prêmios BRIT e 3 prêmios Grammy Dua Lipa lança ‘Illusion’, retirado de seu aguardado próximo álbum, Radical Optimism, que estará disponível em 3 de maio.

“Illusion foi a primeira música em que trabalhamos Caroline, Danny, Tobias, Kevin e eu”, diz Dua. “É sobre saber onde estamos nos metendo, mas mesmo assim permanecermos lá porque sim. A piada é para eles; a graça está em jogar com as mesmas cartas porque afinal não vamos morrer por uma ilusão”. Dirigido por Tanu Muino, o videoclipe de ‘Illusion’ mostra Dua junto com dançarinos, saltadores e nadadores sincronizados na piscina municipal de Montjuïc, em Barcelona, Espanha.

Dua Lipa dá uma prévia de seu álbum com 'Illusion' (Cortesía)

O vídeo termina com Dua subindo a uma torre no estilo de um castelo, em referência à famosa tradição catalã. A icônica piscina serviu como locação para o vídeo de ‘Slow’, de uma das artistas pop favoritas de Dua, Kylie Minogue. ‘Illusion’ foi co-escrita por Lipa e os colaboradores Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker, e contou com a produção de Harle e Parker.

O tema contundente de música segue-se a ‘Training Season’ e ‘Houdini’, também incluídos no próximo álbum de Dua, Radical Optimism. Dua anunciou recentemente a primeira etapa de sua turnê em apoio ao Radical Optimism, com shows em Berlim, Pula e Nimes em junho, que se esgotaram imediatamente. Além disso, Dua se apresentará no icônico Royal Albert Hall de Londres em 17 de outubro.

As entradas estarão à venda para o público na sexta-feira, 12 de abril. Inspirado no autoconhecimento de Dua, Radical Optimism é um álbum que se aproveita da alegria e da felicidade de ter clareza em situações que antes pareciam impossíveis de enfrentar.

“As despedidas difíceis e os começos vulneráveis que antes ameaçavam destruir nossa alma se tornam marcos quando escolhemos o otimismo e começamos a nos mover com graça através do caos”. O Radical Optimism transporta seus ouvintes para um pop de sonho com muita musicalidade, letras ousadas e um som libertador. A Rolling Stone chamou o álbum de “felicidade pop” e destacou que é “incomparável e totalmente Dua Lipa: um pop confiante e dançante cheio de frases inteligentes prontas para lendas do Instagram”.