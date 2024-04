Cerimônia Olímpica no rio Sena em risco de ser cancelada por motivos de segurança

Na segunda-feira, 15 de abril, o presidente da França, Emmanuel Macron , afirmou que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , prevista para ocorrer no rio Sena , poderia ser transferida para o Estádio da França , devido à ameaça de segurança considerada extremamente alta.

O evento de abertura dos Jogos Olímpicos está programado para ocorrer no dia 26 de julho, sendo a primeira cerimônia realizada fora de um estádio.

Em declarações aos meios de comunicação franceses BFM-TV e RMC, Macron disse que haverá um destacamento excepcional dos elementos de segurança para o dia do evento que será ao ar livre.

As preocupações com a segurança da cerimônia são consideradas excepcionalmente altas pelas autoridades da cidade. Cerca de 10.500 atletas percorrerão o coração da capital francesa em embarcações ao longo de 6 quilômetros até chegar ao Trocadero.

Os Jogos Olímpicos serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto AP Foto / Michel Euler (Michel Euler/AP)

Os organizadores tinham planeado desde o início que a surpreendente cerimônia de abertura seria para mais de 600 mil pessoas, a maioria das quais assistiria gratuitamente ao evento nas margens do rio.

No entanto, por questões de logística e segurança, as autoridades fizeram com que o governo reduzisse suas aspirações de quantidade de espectadores para 300 mil.

"Mas se acreditamos que existem riscos, dependendo da nossa análise do contexto, temos planos de contingência", disse Macron. "Existem planos B e planos C".

O presidente também mencionou que, para limitar os riscos de segurança, os organizadores poderiam encurtar o itinerário pelo Sena e até mesmo "repatriar a cerimônia para o Estádio da França" para um evento inaugural mais convencional.

O governo francês também anunciou que os turistas não terão acesso gratuito para assistir à cerimônia de abertura devido a questões de segurança. O acesso ao evento será gratuito apenas por convite.

Emmanuel Macron insistiu que, por enquanto, os planos para a cerimônia estão mantidos. "Ela é uma pioneira global. Podemos fazer e faremos", sentenciou o presidente.

Quais ameaças a França vê?

A França tem sido alvo de vários ataques pelo grupo terrorista Estado Islâmico, como o massacre de 2015 no teatro Bataclan. Os agressores abriram fogo contra os participantes de um concerto e mantiveram reféns por duas horas. O exército francês também tem combatido extremistas islâmicos no Oriente Médio e na África.

No mês passado, o governo francês elevou seu nível de alerta de segurança para o mais alto após o ataque mortal em uma sala de concertos na Rússia, reivindicado por islâmicos.

Emmanuel Macron indicou que serão implementados dispositivos de segurança, estabelecendo perímetros "dias, até semanas" antes da cerimônia de abertura. Ele também mencionou que o tráfego na área de alta segurança será interrompido e que as autoridades utilizarão "sistemas de drones, programação e cibersegurança" em medidas preventivas.

Por sua vez, o presidente respondeu a uma espectadora que expressou sua preocupação com a possível presença de sua filha na cerimônia de inauguração no rio Sena, Macron disse que "se há um lugar onde seu filho estará seguro, é lá".

"Sempre há riscos na vida." "E infelizmente vemos isso diariamente. Mas nos demos os meios para lidar com isso", concluiu.

Um problema a mais no rio Sena e nos Jogos Olímpicos

A ONG Surfrider Foundation levantou a voz a quase 100 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, alertando sobre o preocupante estado da água no rio Sena, onde serão realizadas várias provas olímpicas.

Após uma extensa pesquisa de seis meses, descobriram que a maioria das medições feitas entre setembro de 2023 e março de 2024 estavam acima dos limites recomendados para contato humano, com a presença da bactéria E. Coli.

Os gestores europeus e as federações esportivas estabelecem limites máximos de concentração de bactérias indicativas de contaminação fecal para garantir a segurança dos atletas.

As autoridades locais garantiram que estão implementando medidas para garantir água limpa durante o verão, embora a possibilidade de chuvas intensas ainda seja uma preocupação, pois poderiam interromper os testes por dois dias.

A prefeitura de Paris e a prefeitura regional anunciaram a implementação de importantes infraestruturas nas próximas semanas. Enquanto isso, a Surfrider instou a continuar realizando amostragens antes e durante os Jogos Olímpicos, destacando a importância da transparência e da comunicação nesta situação crítica.