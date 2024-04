Shakira foi acusada de roubar o protagonismo de Bizarrap no Coachella; veja como o DJ reagiu

Bizarrap posicionou-se como um dos DJs do momento com as diferentes Sessions que realizou com várias celebridades como Ozuna, Rauw Alejandro e Shakira. Com a colombiana, atingiu o auge de sua fama com a agitação causada por sua Music Session #53 dedicada a Gerard Piqué e Clara Chía Martí.

O argentino formou uma grande amizade com a diva de 46 anos, por isso não hesitou em convidá-la para sua apresentação mais recente no Festival de Coachella 2024, onde ele fez um grande show, mas dizem que apesar disso foi Shakira que roubou a cena.

Vamos lembrar que após o lançamento de seu disco 'Las mujeres ya no lloran', a famosa fez algumas aparições públicas como parte de suas promoções e retorno aos palcos, mantendo-se assim na boca de todos.

A razão pela qual acusam Shakira de ofuscar Bizarrap

Bizarrap e Shakira já apareceram juntos em várias ocasiões, onde o jovem DJ não hesitou em expressar sua admiração por ela, sendo uma das cantoras latinas mais importantes da indústria musical.

Agora que Biza lhe deu um espaço em seu show, ela tem recebido mensagens negativas, pois afirmam que a famosa roubou o show ao aparecer simulando ser uma loba cantando algumas de suas músicas e até anunciando sua turnê mundial, que tem causado grande furor entre seus seguidores.

"Boa noite, Coachella! Isso é incrível, muito obrigado, vocês não sabem o quanto gosto de vê-los. Obrigado Bizarrap, obrigado por me convidar. É realmente incrível estar aqui, com esse público, com você que é meu colega, é meu amigo", disse ao subir ao palco.

Embora Bizarrap tenha ficado feliz em compartilhar esse momento com Shaki, as críticas não faltaram e uma delas foi feita por Jacqueline Martínez, jornalista de entretenimento, que acusou a colombiana de tê-lo ofuscado.

"Vi esta apresentação de Bizzarrap, foi totalmente ofuscada ou roubada por Shakira, já que ela fez uma entrada triunfal como se fosse seu próprio espetáculo, simulando uma Loba e ainda aproveitou para anunciar sua turnê mundial. Sinto que ela roubou o protagonismo de Bizarrap no Coachella, não é como um concerto qualquer, é um dos festivais mais importantes não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Acho que Shakira não deveria ter feito isso", disse em uma publicação no Instagram."

Apesar de suas palavras, houve quem opinasse o contrário, afirmando que o DJ consegue brilhar ainda mais quando está ao lado de Shakira, devido à amizade genuína que formaram e à combinação de ambos os talentos.

É importante mencionar que Bizarrap tem se encarregado de exibir em suas redes sociais diferentes momentos de seu show no festival, incluindo a aparição de Shakira, demonstrando que contou com toda a sua aprovação.