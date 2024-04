Ryan Gosling revela por que não queria apresentar ‘I’m Just Ken’ no Oscar 2024

A inesperada apresentação de Ryan Gosling no Oscar de 2024, interpretando a música ‘I’m Just Ken’, do filme Barbie, tornou-se um dos momentos mais marcantes na história da cerimônia.

Apesar de receber elogios por sua atuação, o ator admitiu que inicialmente rejeitou a proposta, e agora revelou por que pensou em não fazê-lo.

O que disse Ryan Gosling sobre sua aparição no Oscar 2024?

Durante a recente transmissão de The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, o ator revelou que sua relutância inicial foi o fato de que “havia muitas maneiras em que poderia dar errado”.

Apesar de sua decisão inicial, Gosling surpreendeu na cerimônia vestindo um terno rosa e um chapéu de vaqueiro, liderando um ‘exército’ de 62 Kens.

Ao lado dele, figuras como Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir e Scott Evans, além de talentos musicais como Mark Ronson e Slash, complementaram a performance.

Após a apresentação, os meios de comunicação e as redes sociais foram inundados de elogios positivos.

Naquela noite, a estrela de Hollywood tinha duas indicações, uma para Melhor Ator Coadjuvante e outra para Melhor Canção Original.

Os criadores originais da música são Mark Ronson e Andrew Wyatt, e deram forma a uma balada com um estilo pop dos anos 80 que satiriza a fragilidade masculina, sendo uma antítese cômica da emocionante ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish.

Foi assim que Ryan Gosling aceitou dar vida a Ken em Barbie

Deve-se notar que o ator inicialmente decidiu rejeitar o papel, devido a algumas razões.

Numa entrevista com a Variety, Ryan contou como se sente no momento e o motivo pelo qual quase não participou do filme.

"Houve razões de peso pelas quais inicialmente rejeitei o papel de Ken. Problemas de agenda, questões pessoais. Depois, meses mais tarde, liguei para meu agente e perguntei quem tinham escolhido para o papel de Ken, e me responderam: 'Greta [Gerwig] quer que seja você'", declarou Gosling.