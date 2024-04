“Por favor, não faça isso!” - Harry abriu seu coração e confessou o grande pedido que fez ao rei Charles

Charles e Camila tornaram seu relacionamento público em 1999, dois anos após a terrível morte de Diana, Princesa de Gales, e se casaram em uma cerimônia civil em Windsor, em 2005, com o Príncipe Harry e o Príncipe William como testemunhas. No entanto, ambos os irmãos eram contra a união e até o Duque de Sussex implorou ao seu pai para não fazê-lo.

O príncipe Harry implorou ao seu pai, o rei Charles III, para não se casar com Camilla Parker

O príncipe Harry revelou o que realmente pensava sobre o casamento de seu pai e Camila em Spare. Tanto ele quanto seu irmão, o príncipe William, estavam angustiados com a situação de Carlos se casar novamente, então imploraram para que ele não o fizesse.

William / Kate Middleton / Harry / Meghan Markle A relação dos filhos da princesa Diana tem sido quebrada (WPA Pool/Getty Images)

Numa entrevista com Anderson Cooper no ano passado, o príncipe Harry admitiu que o casamento de seu pai com Camila era “desnecessário”, e que nem ele nem seu irmão o aprovavam. “Não achamos que (o casamento) fosse necessário. Achamos que ia causar mais mal do que bem e que se agora ele estava com a pessoa escolhida por ele, isso... era realmente necessário”, afirmou Harry.

“Por que ir tão longe quando não é necessário? Queríamos que ele fosse feliz. E vimos o quão feliz ele estava com ela. Então, naquele momento, foi ‘OK’”, afirmou honestamente. Camila, a quem Lady Di se referiu como a “terceira pessoa em seu casamento” em sua entrevista ‘Panorama’ de 1995, foi apelidada de ‘a vilã da história’ por Harry, já que explicou que Camila só queria se casar para melhorar sua imagem perante o público, tornando-se oficialmente a esposa de Charles.

“Ela era a vilã. Ela era a terceira pessoa em seu casamento. Precisava reabilitar sua imagem”, comentou a Anderson. Ao escrever sobre seu relacionamento com sua futura madrasta em Spare no ano passado, Harry lembrou de ter prometido a Charles que daria as boas-vindas a Camila na família, mas tinha uma exigência adicional.

“Willy e eu prometemos ao papai que receberíamos Camilla na família. A única coisa que pedimos em troca foi que ele não se casasse com ela. Você não precisa se casar de novo, imploramos. Um casamento causaria controvérsia. Incitaria a imprensa. Faria com que todo o país, o mundo inteiro, falasse sobre mamãe, comparasse mamãe e Camilla, e ninguém queria isso. E muito menos Camilla. Nós te apoiamos, dissemos. Apoiamos Camilla, dissemos. Mas, por favor, não se case com ela. Apenas fiquem juntos, papai”, concluiu Harry.