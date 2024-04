Lady Di: Inteligência Artificial revela como Diana se pareceria atualmente e o resultado é impressionante

A situação atual da monarquia britânica tem gerado todo tipo de comentários no mundo digital. Especialmente porque, ao mesmo tempo do difícil anúncio de Kate Middleton em março passado, a popularidade da realeza diminuiu, em parte devido ao sigilo mantido em torno do estado de saúde da princesa de Gales. Surpreendentemente, um novo tema veio à tona.

Lady Di: a Inteligência Artificial revelou como a princesa de Gales pareceria nos dias atuais

Um dos nomes mais populares da monarquia britânica foi o de Diana, Princesa de Gales. A falecida princesa é lembrada por milhares de pessoas ao redor do mundo com uma imensa quantidade de mensagens amorosas e nostálgicas nas redes sociais. Nesse sentido, alguns fãs se deram ao trabalho de usar novas tecnologias para ver novamente a Princesa do Povo.

Através da Inteligência Artificial, alguns seguidores da monarquia britânica usaram a imagem de Diana, Princesa de Gales, para saber como ela ficaria na atualidade.

O surpreendente resultado da Inteligência Artificial com o retrato de Lady Di

Graças ao popular ChatGPT, um protótipo de programa que trabalha com IA e outras aplicações semelhantes, os usuários filtraram imagens que mostram como seria Lady Diana, se ainda estivesse viva.

O site AS relatou que o mesmo chatbot indicou que se Lady Di tivesse comparecido à coroação de seu ex-marido, o rei Charles III, ela “teria optado por um vestido de alta costura de uma estilista britânica como Catherine Walker ou de alguma outra marca reconhecida internacionalmente”.

Diana de Gales foi uma figura muito emblemática para a monarquia britânica, mesmo quando estava viva. Seu estilo e o que ela representa foram mantidos vivos por seus milhões de fãs ao redor do mundo.