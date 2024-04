Harry perde nova batalha na justiça para reaver segurança no Reino Unido

Em uma recente decisão judicial no Reino Unido, Príncipe Harry enfrentou mais um revés em sua tentativa de assegurar proteção policial durante suas estadias no país. O Príncipe, que é filho mais novo de Rei Charles III, e sua esposa Meghan Markle, haviam perdido anteriormente o direito à proteção sistemática financiada pelo governo após decidirem, em 2020, abandonar suas funções oficiais na família real e mudarem-se para a Califórnia, EUA.

Harry tentou desafiar essa decisão, argumentando que cada viagem sua deveria ser avaliada individualmente quanto à necessidade de segurança. No entanto, o Supremo Tribunal de Londres, em fevereiro, classificou essa demanda como razoável, recusando-lhe a proteção automática.

Decisões e desafios legais

Um porta-voz do príncipe indicou que Harry não busca um tratamento especial, mas uma aplicação justa e legal das normas de segurança. Apesar disso, o mesmo tribunal, recentemente, negou um recurso adicional do duque de Sussex, com o juiz afirmando que a decisão era baseada em fundamentos sólidos. Além disso, Harry foi ordenado a cobrir 90% das custas judiciais do Ministério do Interior relacionadas ao caso.

Essa luta judicial é apenas o mais recente episódio em uma série de desafios para o Príncipe Harry, que já havia enfrentado negativas semelhantes dos tribunais em maio do ano passado. Sua última visita ao Reino Unido ocorreu em fevereiro, quando foi ver seu pai após o anúncio de que o monarca estava com câncer.

A questão da segurança é particularmente sensível para Harry, que responsabiliza a imprensa e os paparazzi pelo trágico acidente que vitimou sua mãe, a Princesa Diana, em 1997. Ele também já iniciou diversos processos contra tabloides britânicos, reforçando sua contínua batalha contra a perseguição da mídia.

Fonte: O Globo