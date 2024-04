“Façam um teste de DNA!”: Henry Cavill aparece com sua namorada grávida, mas fãs ‘duvidam’ de sua paternidade

Henry Cavill é um dos homens mais desejados de Hollywood devido ao seu inegável atrativo físico, carisma, cavalheirismo e talento para a representação. Aos 40 anos, ele tem conseguido separar a sua vida privada da profissional, sendo pouco conhecido sobre a sua intimidade, especialmente sobre as suas relações amorosas.

No entanto, nos últimos meses ele tem feito questão de exibir sua namorada Natalie Viscuso em alguns dos tapetes vermelhos em que aparece, tornando a produtora de cinema uma das mulheres mais comentadas.

A empresária que conheceu Cavill no set de filmagens tem sido criticada por seu visual, pois afirmam que não representa o ator por seu "pouco estilo", mas eles continuam avançando firmemente em seu namoro.

Recomendados

Henry Cavill vai se tornar pai?

As redes sociais têm estado agitadas desde que um vídeo do casal saindo de um prédio em Nova York, Estados Unidos apareceu, onde eles são vistos de mãos dadas, mas foi a barriga de Natalie que deixou todos comentando.

E é que no audiovisual é possível ver sua barriga saliente, o que deixou mais de um impactado por saber que o protagonista de Superman se tornará pai. Embora eles não tenham falado sobre isso, a barriguinha os expôs e prova que não estão tentando esconder a boa notícia.

Os memes e reações de felicitações, mas também de lamento, não demoraram a aparecer nas redes sociais e até mesmo há quem tenha duvidado da paternidade do famoso, pedindo que ele se submeta a um teste de paternidade.

"Sinto-me infeliz", "Deviam fazer um teste de DNA", "Ele sempre disse que o seu sonho é ser pai", "Não estou aguentando", "Primeiro o Chris Evans casa-se e agora o Cavill vai ser pai, perdemos os mais bonitos", "Já era hora!!! Os meus pressentimentos confirmaram-se!", "Deus definitivamente tem as suas favoritas", foram alguns dos comentários.

Foi em 2021 quando Cavill tornou público seu relacionamento com Viscuso ao postar uma foto em sua conta no Instagram junto com ela jogando xadrez, mas só um ano depois é que posaram juntos no tapete vermelho na estreia do filme ‘Enola Holmes 2′, no qual trabalharam juntos.