“É o clone de sua mãe”: É assim que Suri, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, parece aos quase 18 anos

Tom Cruise e Katie Holmes foram um dos casais mais comentados de Hollywood por ser um dos galãs mais cobiçados e uma das mulheres mais estilosas. Fruto de seu casamento nasceu sua filha Suri, que se tornou o bebê mais famoso dos Estados Unidos após seu nascimento.

Passaram-se 12 anos desde o divórcio do casal famoso, e a paternidade do famoso tem sido praticamente inexistente, já que ele não tem sido um pai presente na vida da jovem. Katie tem assumido o papel de mãe e pai, protegendo a privacidade de sua filha o máximo possível para mantê-la longe da fama.

Agora que a jovem está a apenas dias de completar seus 18 anos, em 18 de abril, algumas fotos dela atualmente foram divulgadas, mostrando como está a menina que se tornou uma das mais famosas por ser filha de celebridades.

Veja como está Suri Cruise, filha de Tom Cruise e Katie Holmes

Cada passeio e saída de Tom Cruise e Katie Holmes com sua filha Suri era capturado por paparazzi, então a jovem foi exposta à fama desde que era bebê, no entanto, sua mãe se encarregou de afastá-la desse mundo e agora que ela está prestes a atingir a maioridade, poderá escolher se prefere manter um perfil discreto ou explorar a fama como seus pais.

Ao longo dos anos, Suri foi vista ao lado de sua mãe em algumas de suas saídas, e à medida que crescia, era possível perceber o estilo que ela mantinha, além da grande semelhança com sua mãe.

"São idênticas à mãe dela", "É linda como a mãe dela", "Como ela cresceu", "Poderia ser atriz como os pais dela", foram alguns comentários.

I'd give my left arm for Katie Holmes to write her autobiography — Porch Kitty #JusticeForBritney (@porchkitty101) April 13, 2024

Sobre a relação de Tom com sua filha, sabe-se que ele não tem notícias dela desde 2012, quando se afastou completamente por ser um dos porta-vozes da Cientologia, já que as crenças desta religião não permitem que aqueles que a integram estejam com pessoas que não compartilham as mesmas crenças, o que fez com que Katie e Suri se tornassem uma ameaça.

Apesar de não ter visto sua filha, o famoso chegou a um acordo no divórcio para pagar US$ 400 mil à sua filha para despesas de educação, saúde e outras necessidades, até que ela complete 18 anos.

Há quem afirme que o protagonista de filmes como ‘Missão Impossível’ tem estado esperando que sua filha atinja a maioridade para introduzi-la nessa religião.