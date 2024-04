Descubra qual personagem de Renascer é chamada de ‘it girl do cacau’ na web

Sandra toma o lugar de Mariana e vira protagonista e ‘it girl do cacau’ da novela Renascer (Reprodução/Globo)

Ao longo da história da televisão muitos personagens ganharam apelidos carinhosos do público e com Sandra da novela Renascer não é diferente. De volta, a personagem começou a ser chamada de “it girl do cacau” na web.

Para muitos fãs do remake da Globo, a personagem vivida pela atriz Giullia Buscacio lança tendência e por isso do nome. Para quem não sabe, o termo It girl é usado para definir mulheres que, mesmo sem querer, despertam o interesse de outras pessoas, seja pelo modo de vestir, andar, pensar ou ser.

e hoje tem o reencontro dos painhos #Renascer

Ao longo dos anos as it girls dominaram a internet e agora também ganham destaque na novela Renascer com o retorno da filha do vilão Egídio, interpretado pelo ator Vladimir Brichta, e de Dona Patroa, personagem de Camila Morgado.

Aproveitando o inglês, uma fã da novela Renascer escreveu no X, antigo Twitter, Sandra is back (Sandra está de volta, em tradução literal) para dizer que a personagem é a verdadeira “protagonista” do remake escrito pelo autor Bruno Luperi, para o horário nobre: “A maior de todas, a protagonista, a dona da porr@ toda, Sandra voltou!”, celebrou a telespectadora.

a maior de todas, a protagonista, a dona da porra toda, Sandra voltou!!



SANDRA IS BACK #Renascer

