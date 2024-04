10 anos de MasterChef Brasil: Cozinheiro eliminado fez jurado durão se emocionar

Há 10 anos na Band, o MasterChef Brasil coleciona momentos memoráveis para os fãs do reality show, como o dia em que um participante eliminado enfrentou Henrique Fogaça, um dos jurados mais durões do programa, e conseguiu fazê-lo chorar.

Exibido na temporada de 2019, a situação foi tão polêmica que é compartilhada até hoje pelos fãs do programa gastronômico. Na época, o dentista mandou um recado sem medo de ouvir algo do famoso chef de São Paulo, que foi responsável por revelar a decisão de Érick Jacquin e Paola Carosella, que ainda fazia parte do MasterChef Brasil.

Foi um dos momentos mais tensos do MasterChef Brasil em 2019

A polêmica começou quando Fogaça disse que os jurados do MasterChef decidiram que o sabor do prato feito por Renan “foi o melhor” na disputa final e Marcus estava eliminado.

Recomendados

Antes do embate entre o participante e o jurado, Paola Carosella complementou a decisão: “Marcus, ao colocar menos goiabada e mais farinha, o teu suflê ia crescer mais, porque é mais leve que a goiabada, que é muito pesada, e o Jacquin achou um pedaço muito salgado”', disse a chef argentina.

O participante polêmico do MasterChef Brasil disse que estava “tudo tranquilo” e, quando Fogaça foi dar um aperto de mão, Marcus acabou soltando “sabe o que eu acho de você?”, deixando todos assustados.

“Sabe o que eu acho de você mesmo, cara. Posso falar, olhando no seu olho?”, questionou o dentista, que ouviu apenas um “pode”, do jurado do MasterChef Brasil, em 2019.

“Atrás dessa casca, você é um dos caras mais sensacionais que eu tive o prazer de conhecer na minha vida, cara. E, se esse jogo era para mudar vidas, eu tô saindo um ser humano diferente, muito melhor, um pai melhor. Foi um prazer te conhecer”, complementou ele, deixando Henrique Fogaça emocionado.

“Muito obrigado! Ouvir o que você me falou, velho. Tenha certeza. Obrigado mesmo”, encerrou o jurado mais durão do MasterChef Brasil.