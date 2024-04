Última semana do BBB 24 começa com duas vagas abertas; confira a dinâmica (Divulgação/Globo)

Começou a última semana do BBB 24, depois do modo turbo de da última prova do líder feita, Beatriz, Davi e Isabelle disputam uma vaga no Top 4 do reality show, antes da grande final.

No programa desta terça-feira (09), Tadeu Schmidt revelou para o público como será a dinâmica da semana. Segundo o apresentador do BBB, faltando poucos dias para o paredão final, o público precisa ainda votar no paredão triplo, que terá seu desfecho revelado na quinta-feira (11).

Beatriz chora com medo de ser eliminada do BBB 24, mas Alane consola com seu mantra (Reprodução/Globoplay)

Tadeu ainda disse que Matteus Alegrette, o último vencedor da prova do líder, já garantiu a primeira vaga no Top 4. Além dele, Alane também já conquistou sua vaga, já que escapou da berlinda.

Depois de tanta adrenalina, afinal, o BBB 24 ainda contou com a eliminação de Lucas Henrique, que afirmou esperar uma conversa sincera com Camila Moura sobre o fim do casamento, nesta quarta-feira (10) todos curtem mais uma festa.

Globo convida Wanessa e Vanessa Lopes para final

Após deixarem o BBB 24, Wanessa Camargo e Vanessa Lopes podem aparecer na grande final do reality show, marcada para terça-feira (16). Ao que parece, a Globo “esqueceu” uma regra de edições anteriores e mandou o convite para a cantora e a influenciadora.

Globo ‘esquece’ regra e convida Wanessa e Vanessa Lopes para final do BBB 24 (Reprodução)

Segundo a regra, tomada no BBB 23, por exemplo, os participantes expulsos ou que abandonam o reality show não podem participar de qualquer outro momento dentro da casa, ou seja, são excluídos totalmente dos encontros, como a final e o programa 101, que acontece depois que o campeão ou campeã é revelado por Tadeu Schmidt.

Desta vez, Boninho teria deixado a regra de lado e convidado Wanessa Camargo, que foi expulsa do Big Brother Brasil, e Vanessa Lopes, que desistiu da corrida pelo prêmio milionário ao apertar o botão gigante que fica na sala da casa, para a festa final, que acontece no dia 16 de abril.