BBB 24: ‘Vamos conversar’, pede Buda após pedido de separação vir à tona

Eliminado do BBB 24, Lucas Buda não conseguiu escapar do Bate-Papo com Thaís Fersoza e Ed Gama, que abriram espaço para o brother falar sobre sua separação. Ao vivo, o carioca reforçou que espera uma conversa com Camila Moura longe das redes sociais.

Já preparado pela produção do BBB, minutos depois de deixar o confinamento, Lucas foi questionado por Thaís sobre a polêmica que dominou a web desde que a ex-mulher do capoeirista fez um comunicado público.

‘A gente sabe que quando você saiu da casa, você já teve uma conversa com a produção, que você já sabe o que aconteceu no seu casamento, que você e a sua mulher estão separados”, comentou a esposa de Michel Teló.

Em seguida, Ed Gama complementou: “A gente queria aqui Buda, com todo respeito, sem nenhum juízo de valor, nem julgamento, abri um espaço para você, se sentir à vontade, obviamente, quiser falar alguma coisa, quiser comentar sobre esse assunto, fique a vontade, que a gente quer te ouvir”.

Neste momento, Buda falava que foi uma pessoa que tentou jogar e viver o BBB 24 ao máximo, mas parou o raciocínio para falar sobre a notícia da separação e qual passo pretende dar agora. Porém, ele reforçou algo sobre viver o Big Brother Brasil.

BBB 24: Camila Moura rasga o verbo e revela que já havia sido traída por Lucas Buda antes do reality (Reprodução: Instagram @camilamoura225 / Globoplay)

“Na casa, as coisas são muito diferente do que parece, né. A gente dá muito valor para algumas coisas, a gente, às vezes, começa a brigar com pessoas que a gente achava legal, começa a achar legal coisas que a gente achava chato”, comentou ele.

“A casa mexe muito com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente sente muita falta de coisas que a gente acha importante no nosso dia a dia”, reforçou Buda, sobre suas sensações durante o confinamento.

O que Buda disse sobre o fim do casamento?

Sobre o processo de separação aberto por Camila Moura, Lucas Henrique, que foi eliminado nesta terça-feira (09), disse que ainda não entende exatamente o que aconteceu para sua esposa, agora ex, tomar tal decisão.

BBB 24: Buda é o décimo nono eliminado do reality show com 64,69% dos votos (Reprodução/TV Globo)

Para Ed Gama e Thaís Fersoza, Buda disse que é preciso conversar antes de qualquer atitude mais drástica: “Eu acho que a gente pode conversar, trocar uma ideia e resolver, enfim,faz parte. Eu não sei como as coisas estão, eu respeito muito o que ela sentiu, o que ela viu, então, eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar”.

Segundo o 19º eliminado do BBB 24, agora é o momento de “trocar uma ideia” para poder seguir da melhor forma possível.