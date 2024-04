BBB 24: Buda é o décimo nono eliminado do reality show com 64,69% dos votos (Reprodução/TV Globo)

Após semanas intensas do Big Brother Brasil, o reality chegou em sua reta final. Nesta terça-feira (9), o programa contou com a eliminação do emparedado, resultando na saída do brother Lucas Henrique, conhecido como Buda. O participante “Pipoca” saiu da casa mais vigiada do Brasil carregando 64,69% dos votos.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário está cada vez mais próximo de cair nas mãos de um dos poucos restantes no reality. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB. Como resultado, Buda foi o décimo nono a deixar o reality show.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Alane: 30,08%

Isabelle: 3,23%

Lucas Henrique (Buda): 64,69%

Beatriz entra no ‘olho do furacão’ após dinâmica na reta final

BBB 24: Fora Beatriz cresce depois do Sincerão; público quer paredão urgente (Reprodução/Globo)

Beatriz entrou na mira dos espectadores após aderir alguns comportamentos dentro do reality. Apesar de ter estado fora do último paredão, o público levantou hashtags nas redes sociais pedindo sua eliminação depois da dinâmica do ‘Sincerão’ na última segunda-feira (8).

Bia foi criticada pelo público ao protagonizar uma discussão com o favorito a levar o prêmio, o motorista de aplicativo Davi.

“Está se enterrando sozinha”, disse um espectador sobre o comportamento da sister dentro do programa, além de afirmar que Davi é um “craque no jogo” e uma verdadeira “máquina de entretenimento”.

“Se cair no paredão é tchau”, determinou outro usuário das redes sociais, avaliando o comportamento de Beatriz durante o embate.

Após o acontecimento da madrigada, Fernanda também foi lembrada depois da briga de Davi e Beatriz no Sincerão. Segundo parte da audiência do BBB 24, a sister sempre avisou que Bia não era flor que se cheire bem, mas “ninguém ouviu”.

Entenda o que rolou: Beatriz não aceita ser adversária de Davi no BBB 24 e web detona: ‘Egoísta’