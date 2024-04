‘A Primeira Profecia’: pai de atriz quase desmaia ao vê-la ser “torturada” em cena

‘A Primeira Profecia’ chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira (4), como um surpreendente prelúdio da franquia de terror. Em conversa com a People, Nell Tiger Free, intérprete da protagonista da trama, revelou que seus pais não se agradaram ao vê-la em cena.

“Minha mãe não gosta de filmes de terror. Ela é muito, muito suscetível, então teve que sentar ao meu lado na estreia. E juro por Deus, acho que tenho marcas de unhas em mim. Ela estava me segurando com tanta força o tempo todo”, contou a artista.

Quanto à reação do pai, Free revelou que houve um quase desmaio por parte dele ao vê-la ser “torturada” em cena.

“[Minha mãe] não aguenta ver nada de ruim acontecer comigo”, contou Free. “E muitas coisas ruins aconteceram comigo na tela. Levei um tiro na cabeça, fui queimada viva, um monte de coisas. Especialmente nas cenas finais, ela realmente estava tendo dificuldade com aquilo.”

A Primeira Profecia é estrelada por Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Madalena), Sonia Braga (O Beijo da Mulher Aranha), Ralph Ineson (O Homem do Norte), com Charles Dance (Game of Thrones) e Bill Nighy (Living).

Ainda em entrevisa à People, Nell Tiger Free falou sobre a dificuldade de arrastar seus amigos para acompanhar as produções de terror. No entanto, é a única que abraça o gênero como o seu favorito.

“Estou sempre tentando fazer meus colegas de apartamento assistirem a filmes de terror comigo, e eles não são fãs de terror. Na verdade, eles vieram à estreia e disseram: ‘Estamos fazendo isso por amor a você’. Mas eles realmente gostaram, o que é uma boa notícia”, contou a atriz.

