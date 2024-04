‘A Primeira Profecia’ é a produção ideal para um bom amante de terror se deliciar

Cumprindo o papel de um prelúdio de qualidade, ‘A Primeira Profecia’ chegou aos cinemas na última quinta-feira (4), surpreendendo pela qualidade e modelo de horror. Além de Nell Tiger Tree brilhar dando vida à protagonista Margaret Daino, a atriz brasileira Sônia Braga também foi um grande destaque.

O filme aborda a história de uma jovem americana, Margaret Daino, sendo enviada a Roma, a fim de servir à Igreja como noviça. Tudo parece ser normal até a moça se deparar com eventos estranhos e sobrenaturais, a fazendo questionar sua própria fé.

No decorrer, Margaret acaba desvendando uma conspiração assustadora que deseja promover o nascimento do mal encarnado, o anticristo. ‘A Primeira Profecia’ se trata de um prequel da famosa franquia ‘A Profecia’, iniciada em 1976.

Recomendados

Leia mais:

Você vai se deliciar com a produção...

‘A Primeira Profecia’: confira detalhes da personagem de Sônia Braga, atriz brasileira a estrelar em terror (Reprodução/20th Century Studios)

Para os amantes do terror, talvez a narrativa de possessão somada ao ambiente de igreja católica e mal encarnado já esteja saturada. E, de fato, é algo muito comum encontrado em produções semelhantes, além da falta de inovação quando se trata de contar histórias desse segmento.

Este é um dos motivos pelo qual dar uma chance à ‘Primeira Profecia’ pode ser desanimador. No entanto, além de conseguir cumprir o desafiador papel de ser um prelúdio de qualidade, a composição do filme consegue remover toda a saturação da narrativa e deixá-la agradável.

A produção consegue casar elementos sobrenaturais com o visceral e o gore na medida, deixando a experiência assustadora e convincente. Outro destaque está no elenco, em especial a brasileira Sônia Braga como a brilhante e intimidadora Irmã Silva, além da talentosa Nell Tiger Free como a noviça.

A Primeira Profecia é estrelada por Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Madalena), Sonia Braga (O Beijo da Mulher Aranha), Ralph Ineson (O Homem do Norte), com Charles Dance (Game of Thrones) e Bill Nighy (Living).

Confira o trailer: