Justiça de SP aceita queixa–crime de Patrícia Poeta contra jornalista da Rede TV! por difamação

A Justiça de São Paulo aceitou a queixa-crime feita pela apresentadora Patrícia Poeta, da Rede Globo, contra o jornalista Alessandro Lo-Bianco, da Rede TV!, por difamação, segundo divulgou colunista do Uol.

Segundo a apresentadora, o jornalista iniciou em seu programa e nas redes sociais uma campanha difamatória contra ela, com fatos que não condizem com a realidade, entre eles que ela havia humilhado o também apresentador Manoel Soares, que dividia o programa ‘Encontro’ com ela.

Patrícia alega também que Lo-Bianco a acusou de dar chiliques nos bastidores, pedir a demissão de um operador de câmera e ser advertida por faltar em reuniões da emissora, informações que, segundo ela, são “absolutamente mentirosas”.

A ação já tinha tramitado em primeira instanciam e a juíza havia absolvido o jornalista, mas o desembargador do Tribunal de Justiça acatou a queixa-crime alegando haver indícios suficientes para dar continuidade ao processo.

Em sua defesa, Lo-Bianco disse que não cometeu nenhum ato ilícito e que suas informações “são de interesse público”, apuradas com fontes fidedignas.

“As matérias feitas por Lo-Bianco tratavam de fatos públicos e notórios, que ganharam a mídia de todo o país, tendo sido comentadas por diversos jornalistas, que também foram ácidos ao tratarem do tema”, afirmaram os advogados do jornalista.

O processo ainda não tem data para ser julgado e em casos de queixas-crime por difamação geralmente, se condenado, o réu deverá pagar uma indenização determinada pela Justiça.