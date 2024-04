‘Vidente por Acidente’: saiba o que esperar da nova comédia nacional protagonizada por Otaviano Costa

Com a produção da Conspiração, a comédia ‘Vidente por Acidente’ chega aos telões brasileiros em 18 de abril deste ano, com Otaviano Costa estrelando seu primeiro protagonista nos cinemas. Com uma ambientação sobrenatural, o longa promete altas risadas e reflexões.

No auge de seus 40 e poucos anos e com uma carreira de arquiteto consolidada, Ulisses (Otaviano Costa) passa a questionar suas habilidades e duvidar de sua vocação. A fim de buscar um novo propósito de vida, ele visita uma “coach vocacional”, recebendo a promessa de ter sua vida mudada de uma vez por todas.

Após beber um chá oferecido pela charlatã, acompanhado de um rito maluco, o arquiteto cai em sono profundo e acorda com todos os seus pertences roubados. Apesar de sua experiência negativa com a golpista, Ulisses consegue desenvolver habilidades surpreendentes de vidência. Ao apenas tocar nas pessoas, ele consegue enxergar suas respectivas vocações. No entanto, seus poderes acabam gerando grandes conflitos ao longo do caminho.

O que esperar de ‘Vidente por Acidente’?

‘Vidente por Acidente’: nova comédia brasileira com Otaviano Costa chega aos cinemas em abril (Reprodução/Conspiração)

O longa-metragem da Conspiração trabalha com diversas deixas de humor, típico das produções de comédia brasileiras envolvendo elementos sobrenaturais. Com um elenco consagrado no gênero, pode-se esperar diversos momentos para dar boas risadas.

‘Vidente por Acidente’ também conta com diversos trocadilhos com o que é visto dentro da mídia televisiva e internet. Com diversos elementos padrões da comédia, a produção conta com uma jornada cômica e de carga emocional, deixando uma mensagem em meio ao humor e à fantasia.

O longa-metragem, com a coprodução da Star Original Productions e apoio RioFilme, tem um elenco formado por: Evelyn Castro, Jamilly Mariano, Totia Meirelles, Katiuscia Canoro, Macla Tenório, Victor Lamoglia.

Além do elenco fixo, a produção dirigida por Rodrigo Van Der Put, traz as participações especiais de Xuxa Meneghel, Flávia Alessandra, Serjão Loroza, Nany People, Stepan Nercessian, Negrete e Pequena Lô.

Assista ao trailer: