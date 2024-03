Beatriz desvenda plano cruel para final do BBB 24: ‘Quer forçar simpatia’ (Reprodução/Globo)

Faltando poucos dias para o BBB 24, uma sister acabou tendo o seu plano para chegar na grande final do reality show, pelo menos para Alane, Beatriz e Matteus, que conversaram muito no quarto fadas, depois da formação do paredão nesta sexta-feira (29).

Segundo Bia, que também enfrenta o voto popular para permanecer dentro do BBB, Fernanda quer forçar algo que nunca existiu ao longo de 80 dias de confinamento. Em conversa com os seus aliados, a vendedora disse que não acredita em nada que envolva a confeiteira.

“Eu falei no confessionário, Tadeu…em oitenta dias de programa, a gente não se falava, não se olhava e agora quer forçar uma simpatia, uma química, uma conexão que nunca existiu. Não tem como”, revelou Bia, que analisa de perto a movimentação de Fernanda.

No Top 10 do BBB 24, Fernanda está com medo da eliminação (Reprodução/Globoplay)

Alane também disse que não confia na sister, que falou muito sobre Davi com a líder Pitel depois da formação do paredão. Segundo ela, Fernanda pode criar qualquer estratégia para chegar na final do Big Brother Brasil, que já tem data definida pela TV Globo.

“Amiga, eu não duvido de nada que venha dela. Se ela continuar, eu não vou duvidar, e se ela parar, eu também não vou duvidar. Uma pessoa que faz isso que ela faz, de um jeito tão sorrateiro e frio é capaz de fazer qualquer coisa. Eu quero distância de gente assim”, disse Alane, que foi a segunda mais votada pela casa e escapou da berlinda.

Fadas em busca de respostas

Enquanto Alane critica o ‘jeito sorrateiro e frio’ de Fernanda dentro do BBB 24. Beatriz Reis diz que agora é o momento certo para saber qual a estratégia trilhada pela sister para chegar até a final.

Na conversa, a vendedora relembra que Fernanda ficou mais próxima do quarto fadas na última semana. Ela ainda reforça o seu incômodo com uma mudança de atitude da sister, que é amiga de Pitel e MC Bin Laden dentro do reality show da Globo.

“Vamos só reparar se ela vai dar oi, se ela vai dizer bom dia...ai que lindos...agora vamos ver. É agora que nós vamos colher o maduro. Jogamos o verde, agora vamos colher o maduro”, afirmou Beatriz durante a conversa da madrugada.

Em seguida, Matteus, que está deitado em uma das camas do quarto, diz que o momento é de “respostas”. Em seguida, a emparedada Beatriz afirma: “Se realmente foi uma estratégia dela, Alane, ela vai...ela vai parar”.