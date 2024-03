Davi ignorante! Fora do paredão, Davi é o assunto dos gnomos no BBB 24 (Reprodução/Globo)

Mesmo fora do paredão, Davi foi o assunto da madrugada deste sábado (30) no BBB 24, pelo menos no quarto da líder Pitel, que conversava com Lucas Henrique (Buda) e a emparedada Fernanda. Na situação, o motorista foi chamado de ignorante e o público não perdoou o trio.

Tudo começou com Fernanda, que avaliou o jogo do motorista de aplicativo até o momento e disse que ele mudou muito ao longo desta temporada do BBB. Segundo a sister, o baiano passou por uma preparação brutal.

“Para o Davi rolou um mini workshop. Elas preparam ele. Você viu que ele começa a ter uma mudança de discurso em meados do jogo”, disse Fernanda, que estava na cama ao lado da líder da semana.

Mais observador, Buda apenas relatou que Davi “muda de postura” ao longo dos meses no BBB 24 e conseguiu chegar até o Top 9 do reality show da Globo. Mas, Fernanda aproveita e solta que “até a metade do jogo”, Davi foi “ignorante”.

Já a líder Pitel não ficou calada e mandou a real sobre a narrativa contada por Davi durante o BBB 24: “Começa com a Wanessa falando. Ela traz essa narrativa de ‘você é só um menino’ e ele o tempo todo afirmando que é um homem. Daí, ele viu que o melhor caminho é jogar com a cota da idade. Errei, joga na cota da idade”.

Fernanda continua o mesmo raciocínio e diz que “quem é homem tem que se responsabilizar, mas um menino a gente passa a mão”.

“Não, ainda mais quando você é homem. Quando você está no lado masculino da força...Quanto mais novo, menos responsável pelas suas próprias atitudes você vai ser...quando ele sai, ele vai amadurecer e mudar. É sobre esse aval”, finaliza Pitel.

Nas redes sociais, a conversa de Fernanda, Pitel e Buda sobre Davi não foi muito bem digerida pelo público. Muitos fãs falaram que o trio é “pesado” dentro do BBB 24, já outros chegaram a dizer que Fernanda está “cavando a própria cova”.