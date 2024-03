Drake Bell revela que pensou em suicídio após abuso sexual na Nickelodeon: “Queria desaparecer”

Nas últimas semanas, o mundo do entretenimento foi abalado com o lançamento de um documentário revelador sobre os abusos e assédios sexuais sofridos por alguns atores menores de idade da rede de televisão Nickelodeon, enquanto trabalhavam lá. Entre as vítimas estava um dos atores mais reconhecidos do canal, Drake Bell, famoso por estrelar a série Drake & Josh.

O relato de Drake, como era de esperar, surpreendeu e comoveu os seguidores, que se manifestaram enviando mensagens de apoio ao ator e cantor, que agora revelou ter chegado a considerar o suicídio quando estava passando por aquele momento difícil em sua vida.

O que disse sobre o seu caso de abuso sexual?

Em uma entrevista com Yordi Rosado, Bell conversou com o apresentador sobre o que passou durante sua adolescência no canal e posteriormente em sua vida como adulto jovem, levando-o a se desconectar do mundo por horas, sem responder a amigos ou familiares.

"Eu sabia que precisava de um empurrão para sair da minha estabilidade. Comecei aquela espiral de novo e foi quando aquela outra notícia se tornou viral, quando eu desapareci. Quando estava na Flórida, aí eu perdi a cabeça. Só queria desaparecer, deixar todas aquelas coisas horríveis para trás", disse.

A revelação mais forte veio quando Drake admitiu que, em alguns momentos, chegou a pensar em suicídio: "Comecei a dizer à minha família coisas terríveis, que não queria mais estar aqui, não sabia como seguir em frente. Sim, tenho certeza de que houve momentos em que passou pela minha mente, mas realmente só queria desaparecer, não sabia o que isso significava, mas não queria mais estar no presente", continuou.

Finalmente, ele mencionou que não atendia nenhuma ligação porque sua mente só pensava em fugir do momento que estava vivendo. Depois, a polícia o encontrou, acabando com seu suposto “desaparecimento”.

“Aluguei um carro na Flórida e simplesmente dirigi sem parar. Parava em bares tentando afogar meus problemas, sem dar satisfações à minha família; meu celular estava ao lado, não respondi por horas. Então, eles chamaram a polícia e me reportaram como desaparecido”, ele terminou.