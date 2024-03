Drake Bell dá novos detalhes sobre o abuso que sofreu na Nickelodeon

Na entrevista com Yordi Rosado, Drake Bell compartilhou detalhes alarmantes sobre a obsessão que Brian Peck, treinador de diálogos da Nickelodeon, desenvolveu por ele durante o seu trabalho no canal.

Durante a entrevista, Bell descreveu como Peck se inseriu em sua vida e começou a causar problemas familiares. Ele também mencionou:

“Ele começou a se integrar muito bem na minha vida, começou a gerar um problema entre meu pai e eu. Ele me dizia que meu pai estava me roubando dinheiro, que os pais não deveriam ser os representantes dos filhos, que os produtores não queriam que meu pai estivesse no set”.

E continuou: “Meu pai começou a se sentir desconfortável com a maneira como Brian e eu interagíamos. Foi ele quem disse à empresa: ‘ei, não vi ninguém cruzando a linha, mas não me sinto confortável com a forma como Brian interage com meu filho. Muito perto, sempre com os braços ao redor, procurando desculpas para levá-lo para longe’”.

Diante dessa preocupação do pai de Drake, a resposta da empresa foi desanimadora, acusando o pai de ser homofóbico por se preocupar.

Manipulação mental

Segundo o ator, Brian realizou comportamentos obsessivos em relação a ele, ganhando controle absoluto. Ele até conseguiu separar Bell de sua namorada e manipulou-o para afastá-lo dela.

O ator mencionou: "Minha namorada naquela época percebeu muitos sinais de alerta. Ele ia para a casa da minha namorada. Eu dizia que não queria sair com ele e de repente ele aparecia na minha casa porque também fazíamos outras atividades além das audições".

E também disse: "Costumávamos ir à Disneyland com ele, com seus amigos e coisas assim, jantares, festas. Minha namorada me perguntava: 'Por que essa pessoa sempre quer estar com você fora do trabalho?'".

Além desse abuso sexual e mental, Bell compartilhou outros comportamentos inadequados por parte de Brian Peck. Isso inclui visitas sem motivo à sua casa, insistência em levá-lo para chamadas e audições, e até mesmo tentativas de persuadi-lo a fugir com ele.