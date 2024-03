João Vicenti, da banda Nenhum de Nós, morre aos 58 anos

João Vicenti, da banda Nenhum de Nós, morreu aos 58 anos nesta terça-feira (26). O gaiteiro e tecladista estava em Porto Alegre (RS) tratando de um câncer no rim, segundo informações do g1. De acordo com o Hospital São Lucas, a causa da morte do integrante foi insuficiente hepática.

No Instagram oficial da banda, um comunicado publicado durante a madrugada informa:

“Com enorme pesar, comunicamos o falecimento de João Vicenti, nosso irmão, integrante amado da família Nenhum de Nós. Este é um momento de profunda tristeza para todos nós.

Agradecemos imensamente o carinho de todos. Assim que possível, compartilharemos mais informações”.

Em nota oficial, o perfil também divulgou que o velório acontece na data de hoje (27), em Porto Alegre (RS).

Último show

A última vez que o músico se apresentou com a banda foi em janeiro deste ano, em São Francisco de Paula, na Região da Serra do Rio Grande do Sul. Ele entrou na banda em 1994 e,. segundo os amigos, era um “revolucionário no acordeon”, tocando instrumentos como piano, gaita, gaita de botão, gaita cromática e violão.

Luto oficial

João Vicenti nasceu em São Gabriel (RS). A prefeitura do munícipio decretou luto oficial de três dias devido a morte do músico e divulgou uma nota oficial.

“O Brasil se despede da gaita de João Vicenti.

Na noite desta terça-feira, 26 de março, calou-se a gaita de João Vicenti Vieira dos Santos, integrante da banda Nenhum de Nós. O músico lutava há cerca de seis meses contra o câncer, e faleceu no Hospital da PUC, em Porto Alegre. Nascido em São Gabriel, filho do consagrado gaiteiro e folclorista de renome internacional Lídio Vieira dos Santos, João Vicenti era conhecido por sua generosidade, genialidade e bom humor. Foi considerado um pioneiro e inovador do rock brasileiro, ao introduzir o acordeom nas melodias do rock do Nenhum de Nós, banda da qual passou a fazer parte em 1994.Músicos de todo o país lamentam a perda do artista. Um de seus amigos e parceiros musicais, o secretário de Governo Edjor Borges, ressalta que perde um irmão, na música e na vida. O prefeito Lucas Menezes decreta, a partir de quarta-feira, luto oficial de três dias em memória ao consagrado artista, que foi homenageado como “capataz” da Feira do Livro de São Gabriel em 2021″.