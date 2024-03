BBB 24:Tapa na bunda faz Matteus e Isabelle viralizarem depois do paredão (Reprodução/Globoplay)

Após a eliminação de Leidy Elin do BBB 24, Matteus comemorou na piscina e dentro do quarto fadas entrou na brincadeira de Alane e Beatriz, que fizeram Isabelle dar um tapa na bunda do brother.

Enquanto elas cantavam Um Tapinha Não Dói, hit de MC Naldinho e MC Beth, Bia puxou Isa até Alegrette, que estava apenas de sunga e com uma toalha nas mãos, e fez a sister dar um tapinha no bumbum dele, que voltou do paredão.

Depois que a Globo postou o vídeo no perfil oficial do BBB no Instagram, a situação viralizou e o público comentou muito nas redes sociais. Para o público, está cada vez mais visível que há uma química romântica entre os dois.

Recomendados

Uma fã disse que ao bater na bunda de Matteus, Isabelle “causou inveja no Brasil inteiro”. Outro disse que “eles se querem, mas não sabem como farão isso”, lembrando que Matteus teve um outro relacionamento no BBB 24 e não quer formar mais nenhum casal dentro da casa.

A mesma opinião foi comentada por outros fãs do Big Brother Brasil que destacaram que Matteus e Isabelle vivem em clima de romance, mas não sabem como tal situação repercutiria fora do reality show. A frase “eu acho que eles estão se gostando” foi replicada muitas vezes na web.

Matteus pelado no BBB 24! Brother escapa da eliminação e celebração vira assunto (Reprodução/Globoplay)

Uma outra pessoa disse que Matteus não é o homem mais bonito do BBB 24, mas lembrou de outras qualidades do participante: “Olha, o Alegrette pode não ser um dos mais bonitos da casa, mas o caráter dele, o jeito dele respeitador é sincero e honesto, o gás tão lindo e gostoso”.

Fugindo do tema beleza e romance, um fã do BBB afirmou que o quarto fadas deve ir para a final do reality, mas apenas um deve vencer: “Eu acho que o Matteus merece ser campeão. Muita gente vai me xingar aqui, mas é minha opinião”, escreveu a pessoa.