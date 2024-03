Davi expulso do BBB 24! Após briga com Bin web reage a suposta cabeçada (Reprodução/Globoplay)

Os brothers perderam mais uma vez a cabeça no Sincerão desta segunda-feira (25) e Davi pode ser expulso do BBB 24 a qualquer momento, segundo parte do público que acompanhou o barraco.

Em meio aos xingamentos e ameaças de agressão, Bin grita que Davi “vai dar uma cabeçada” nele e a web reagiu com força, chamando Boninho e Tadeu para avaliar se o motorista de aplicativo deve mesmo permanecer no Big Brother Brasil.

Nas redes sociais do BBB, onde diversos vídeos do Sincerão foram postados, o público que assiste o reality show trouxe até Wanessa Camargo de volta ao confinamento, lembrando que a famosa foi expulsa por descumprir uma das principais regras do programa da TV Globo.

Um fã de torcia pela vitória de Davi disse que o brother infelizmente agrediu o funkeiro. Já um segundo lembrou da cantora:”Um tapa na cama onde o Davi estava gerou a expulsão da Wanessa. Agora vamos ver o que vai acontecer.

“Que horas sai e expulsão dos dois Boninho? A regra é clara..ameaça a integridade do outro é expulsão. Ou isso foi carinho...na frente do tapinha no edredom da Wanessa?”, perguntou outro seguidor do BBB no Instagram para o big boss.

Há quem ainda deboche da situação e faça piada com Davi, que perdeu a cabeça durante o último Sincerão do BBB 24 e pode ser expulso do reality show da Globo.

Na web, parte do público chama o baiano de “davítima”, apelido que ele ganhou depois da expulsão de Wanessa Camargo: “O Bin dizendo ao Davi, vai reclamar no confessionário…é extremamente o que o Davitima faz para o tio Boninho proteger ele. Insuportável”.

Vale destacar que Davi, MC Bin Laden, Matteus e Leidy Elin estão no paredão do BBB e um deles vai deixar o reality show nesta terça-feira (26), durante o programa ao vivo. O BBB 24 vai ao ar depois da novela Renascer.