Tudo o que você precisa saber sobre ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira

‘El Dorado’ foi o último álbum de Shakira, lançado em 2017 e acompanhado por uma turnê mundial. Agora, depois de sete anos, ela retorna com ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. O álbum é composto por 16 faixas, das quais oito são sucessos já conhecidos, que vão desde ‘Te Felicito’ com Rauw Alejandro até ‘El Jefe’ com Fuerza Regida.

O disco incluirá a música 'TQG', que ele compartilha com Karol G de seu álbum 'Mañana Será Bonito', e que foi um dos dardos lançados pelas colombianas para seus ex-parceiros Anuel e Gerard Piqué. 'Las Mujeres Ya No Lloran' também contém a estreia musical de Milan e Sasha, filhos da cantora com o espanhol, na balada 'Acróstico', que foi lançada em maio de 2023.

"O meu novo álbum que chega neste 22 de março, não foi criado sozinha mas sim com todos vocês, e com a minha matilha de lobas que estiveram lá acompanhando-me em cada passo. A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada canção, reconstruí-me a mim mesma. Ao cantá-las, as minhas lágrimas transformaram-se em diamantes e a minha vulnerabilidade em resiliência." — Shakira

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ é o primeiro lançamento simultâneo da cantora em vinil e digital com quatro capas. O disco tem quatro edições. Diamante, rubi, esmeralda e safira. Cada uma apresenta um atributo. A esmeralda, confiança; o rubi paixão, a safira vulnerabilidade e o diamante força e resiliência.

No entanto, após uma longa espera de anos e dicas sobre os possíveis nomes, a cantora revelou no último dia 29 de fevereiro cada uma das músicas que compõem o álbum, bem como as colaborações que possui, parte da letra das músicas e seus gêneros musicais.

‘Cohete’ com Rauw Alejandro

"‘Cohete’ foi uma das primeiras a ser revelada e é a segunda colaboração da artista com Rauw Alejandro, pois já estiveram juntos em ‘Te Felicito’. A colombiana explicou sobre o significado rítmico do tema e o que ele conterá."

“‘Cohete’ é um pop leve, um pop mais suave, é uma música que também tem um som retrô, um pouco de funk, mas tudo misturado dentro de um contexto dance e eletrônico também. Esta música é pura baixo, batidas e Rauw. Bem, é a segunda música com Rauw Alejandro e eu acredito que todos esses ingredientes, além da fantasia e metáfora presentes, que são uma marca registrada da música e lhe dão uma personalidade que a diferencia de outros gêneros.” — Shakira

'Nassau'

Há três semanas, foi lançada a música dedicada ao novo amor de Shakira. E é que parte da letra revelada pela cantora fala sobre como essa pessoa curou suas feridas.

No entanto, em sua conta do Spotify, a cantora lançou um vídeo no qual fala sobre a música, que é um assunto muito pessoal, assim como o gênero ao qual pertence. A faixa se chama 'Nassau', que é a capital das Bahamas.

"Nassau, é a faixa afrobeat do álbum. Estou obcecada por este gênero, então tive que fazer algo afrobeat assim, mas também tem aquele som doce que o afrobeat tem. Essa letra, que a torna tão pessoal, não posso compartilhar, não vou revelar, mas a música está aí para que a escutem." — Shakira

‘(Entre Paréntesis)’ com Grupo Frontera

Mais tarde, a cantora também lançou parte da música '(Entre Paréntesis)', que ela compartilha com o Grupo Frontera. Isso aconteceu durante uma apresentação em uma tela gigante em um evento da banda, o que deixou os fãs enlouquecidos com a exclusividade.

"Conta-me o que aconteceu, por que te sinto fria, teus beijos já não têm o mesmo sabor, continuas a dormir na minha cama, mas sinto-a vazia. Nota-se quando se quer, mas quando não se nota mais. Colocaste o final entre parênteses. Isto é Grupo Frontera com La loba", pode-se ouvir no trecho liberado.

‘Cómo, Dónde Y Cuándo’

“‘Cómo, Dónde Y Cuándo’, bem, este é um dos temas mais rock deste projeto. É uma música realista, mas também otimista, entre a rotina e o estresse a vida é uma droga, eu sei. Mas para cada flor murcha, sempre uma volta a nascer. Sim, é uma música otimista,” revela Shakira em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O extrato da música causou sensação entre os fãs da artista, pois essa canção tem a essência original da cantora quando era o gênero que mais fazia. "O tempo voa, quando você perceber, não importa como, onde e quando, o que importa é com quem", é o que diz o refrão de 'Cómo, Dónde Y Cuándo'.

‘Tiempo Sin Verte’

Dias depois, foi lançada parte da faixa 3 chamada ‘Tiempo Sin Verte’, que é uma mistura de pop-rock que se tornou uma das músicas mais esperadas pelos fãs da artista colombiana.

"Já faz tempo que não te vejo e continuo aqui, e não passa um dia sem que eu pense em você, já faz tempo que não te vejo, me diga se ainda me ama e se lembra de mim", é o que se ouve no trecho adiantado que Shakira revelou.

‘La Fuerte’, com Bizarrap

Depois veio o lançamento da faixa 2, chamada 'La Fuerte', que é sua nova colaboração com o produtor argentino Bizarrap, que é uma mistura pop que a cantora acompanhou com algumas fotografias em que aparece ao lado de três modelos em cima de uma mesa em um desafio de força.

"Outra noite que passo sem te ver, outra noite em que finjo ser forte, apaguei seu número e para quê, se eu já o sei de cor, não te esqueço mesmo que finja, que finja", é o que se ouve no teaser revelado por Shakira.

‘Puntería’ com Cardi B

O penúltimo a chegar foi a faixa 2 chamada 'Puntería', que é uma colaboração com a cantora Cardi B, que promete ser um dos sucessos do álbum e o possível tema promocional que virá com um vídeo e terá como figura principal um reconhecido ator franco-britânico Lucien Laviscount.

No trecho de ‘Puntería’ liberado pela cantora, ouve-se: “”Você tem boa pontaria, sabe por onde me atingir para que eu fique rendida... rendida, tem estilo para chamar minha atenção... é impossível explicar, você tem boa pontaria”, em uma combinação explosiva com Cardi B, que mistura pop e dance.

'Última'

A música final do álbum intitulada 'Última', que segundo suas palavras quase não entrou, pois os prazos para completar o álbum expiraram, mas ele insistiu em terminá-la para incluí-la.

"‘Última’ é outra balada neste álbum, além de ‘Acróstico’, que é a canção que fiz para meus filhos Milan e Sasha. Esta é uma música que eu tinha guardada, e que precisava tirar de alguma forma, e os prazos de entrega do álbum já haviam acabado. E foi assim um pouco contra a vontade de todos, porque não queriam mais que eu fizesse mais músicas." — Shakira

Após o comentário da cantora, ao fundo pode-se ouvir o ritmo da música com parte da letra que já está fazendo sucesso nas redes sociais, pois afirmam que será mais um sucesso para a cantora da Colômbia.

“Perdemos o amor a meio caminho, como você pode se cansar de algo tão genuíno, não, não, não tente me convencer, eu te peço, já está decidido, nos resta o que aprendemos”, ouça no vídeo publicado por Shakira, onde também está escrito “a bom entendedor”.