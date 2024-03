Lollapalooza 2024: tudo que você precisa saber para aproveitar o festival

O Lollapalooza Brasil 2024 começa hoje! Após a espera, os fãs já podem se preparar para curtir os shows de seus artistas preferidos e aproveitar momentos nas diversas ativações do festival, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de março em São Paulo.

Com grandes artistas nacionais e internacionais se apresentando ao longo dos três dias de evento, o Lollapalooza promete movimentar a cidade. Com isso, diversas interdições foram realizadas no entorno do Autódromo de Interlagos, espaço que sedia o evento.

Para você curtir o festival com tranquilidade e sem problemas no caminho, preparamos uma série de dicas que podem ser úteis. Confira!

Recomendados

Como chegar?

Para chegar ao Autódromo de Interlagos, que fica na zona sul de São Paulo, o público terá diversas opções. Uma das mais práticas é utilizar o transporte público já que a estação Autódromo, da Linha 9 – Esmeralda, fica a poucos minutos do local.

Além disso, os serviços Lolla Express e Lolla Transfer também oferecem o trajeto de diversos pontos da capital para o autódromo, em alguns casos chegando até mesmo a ter o desembarque dentro do local.

Carros de aplicativo e taxis também fazem a rota, mas precisarão lidar com trânsito intenso e vias interditadas na região.

O que levar?

Além de sua pulseira cashless, necessária para a entrada no evento e consumo no local, é necessário levar documentos pessoais, cartão ou dinheiro e, em caso de meia entrada, o comprovante de estudante.

Com a previsão de chuva para a capital nesta sexta-feira, o público pode entrar no local do evento com capas de chuva, porém guarda-chuvas não são permitidos e deverão ser descartados antes de entrar no festival.

Além disso, é permitido a entrada com alimentos industrializados devidamente lacrados, frutas cortadas e armazenadas em embalagens transparentes e não rígidas (estilo zip lock) e sanduíches armazenados na mesma condição que as frutas. No entanto, é preciso ter cuidado para não ultrapassar o limite de até cinco itens por pessoa.

Não será permitida a entrada com garrafas rígidas de qualquer tipo. Garrafas de água poderão ter a tampa retirada pela segurança do evento. Embalagens rígidas ou com tampa também poderão ser barradas.

O local conta com pontos de hidratação e alimentação disponíveis para o público em geral e toda compra deverá ser realizada por meio das pulseiras cashless.