Blink-182 chega ao Brasil e recebe a visita de fãs famosos

Os integrantes do Blink-182 já estão no Brasil a apresentação desta sexta-feira, dia 22 de março, no Lollapalooza Brasil. O trio, formado por Tom DeLong, Mark Hoppus e Travis Barker desembarcou em terras brasileiras na última quarta-feira após uma série de shows pela América Latina.

Conforme o Gshow, Travis publicou uma imagem diretamente da janela do avião e mandou um recado para os fãs brasileiros: “Brasil, estamos aqui”, escreveu ele na foto postada em seu perfil no Snapchat.

Quem também compartilhou imagens do avião foi Skye Hoppus, esposa de Mark que está acompanhando a banda durante a turnê. Ela publicou a imagem de um gif com a bandeira do Brasil dentro de um coração em meio a nuvens.

Fãs famosos foram visitar a banda no hotel

Como era de se esperar, os fãs ficaram extasiados com a chegada da banda no país e conseguiram descobrir o local em que o trio está hospedado. Em pouco tempo, milhares de fãs estavam aglomerados na porta do hotel na esperança de conseguir uma foto com a banda.

No entanto, eles foram surpreendidos quando um fã famoso também marcou presença no local e até mesmo aproveitou o momento para se jogar no meio da galera. Di Ferrero, vocalista do NX Zero, fez questão de registrar o momento.

Ele ainda teve a sorte de ficar lado a lado com Travis dentro do local e registrou o momento em suas redes sociais. “Travis in the house”, escreveu ele na legenda da publicação feita no Instagram.

O Blink-182 será a atração principal do primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2024. O festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, contará com diversas apresentações nacionais e internacionais ao longo dos dias 22, 23 e 24 de março.

Quem também se apresenta na edição deste ano e já está no Brasil curtindo o país é o DJ Diplo, que publicou uma série de fotos tiradas no Rio de Janeiro.