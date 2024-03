Renascer: João Pedro enfrenta José Inocêncio após acusação de roubo

José Inocêncio (Marcos Palmeira) não se conforma com o fato de José Augusto (Renan Monteiro) ter combinado a venda de sua parte na fazenda para João Pedro (Juan Paiva) em Renascer.

No capítulo desta quarta-feira (20), o fazendeiro fica enfurecido ao saber que o negócio já está acertado e que João Pedro vai pagar com suas economias. A questão é que o protagonista da novela não acredita que o filho caçula poupou e investiu seus rendimentos ao longo de todos esses anos juntando dinheiro com o fruto de seu trabalho, ao contrário dos outros irmãos que foram sempre privilegiados pelo pai por toda a vida.

João Pedro se ofende com as desconfianças do pai, mas enfrenta de cabeça erguida e deixa claro que se tivesse tido as mesmas oportunidades dos irmãos teria ainda muito mais. A discussão fica ainda mais calorosa quando José Inocêncio acusa o filho de roubá-lo, desviando os ganhos com a venda da produção de cacau da fazenda Jequitibá- Rei. Isso é a gota d’água para João, que resolve ir embora e decide voltar a morar com Morena (Ana Cecilia Costa) e Deocleciano (Jackson Antunes).

Renascer: João Pedro (Juan Paiva) enfrenta José Inocêncio (Marcos Palmeira) depois das desconfianças do pai (Léo Rosario/TV Globo)

Antes disso, João exige o pedido de desculpas, mas Zé Inocêncio se recusa e ainda expulsa o filho de casa. Mariana (Theresa Fonseca) assiste à cena e tenta intervir por João Pedro, mas também é hostilizada pelo marido.

Das barcaças, Zinha (Samantha Jones) e Deocleciano acompanham de longe a movimentação e a tristeza de João Pedro deixando a sede da fazenda. A filha de Jupará (Evaldo Macarrão) resolve ir atrás do amigo para apoiá-lo.

Renascer: José Inocêncio (Marcos Palmeira) observa o filho, que vai embora após a discussão (Léo Rosario/TV Globo)

Deocleciano também fica com o coração partido ao ver o estado de João e comenta com Damião (Xamã) que já escolheu o lado em que vai ficar daqui pra frente deixando claro que acredita em João Pedro.

O elenco do remake de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

