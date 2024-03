‘O Urso’ foi renovado para uma quarta temporada

A popular série ' O Urso’ foi renovada para uma quarta temporada, gerando entusiasmo entre seus fãs. Embora a terceira temporada ainda não tenha sido lançada, fontes confirmam que a FX planeja filmar a próxima temporada imediatamente após.

De acordo com relatos da Variety, a FX renovou a série para uma terceira temporada em novembro, e agora é confirmado que a quarta temporada será filmada consecutivamente.

Embora não tenha havido um anúncio oficial sobre a renovação para a quarta temporada, os rumores sobre episódios adicionais foram confirmados.

Recomendados

A terceira temporada está em plena produção e está programada para estrear em junho no Hulu. As fotos vazadas do elenco filmando nas ruas de Chicago aumentaram a expectativa entre os fãs da série.

Embora não tenha sido confirmado oficialmente se a quarta temporada será a última, os fãs esperam que a história continue os motivando por mais tempo. A renovação para a quarta temporada sugere que a série tem um futuro promissor pela frente.

Reconhecimentos na temporada de prêmios

A série tem obtido grande sucesso na temporada de premiações, com atores como Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach recebendo reconhecimentos no Emmy Awards, no Globo de Ouro e no Screen Actors Guild Awards.

O criador da série, Christopher Storer, também foi premiado por sua destacada direção e escrita.

Elenco

‘O Urso’ conta com um elenco principal excepcional, incluindo Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott e Matty Matheson.

Além disso, a série contou com uma impressionante lista de estrelas convidadas, como Jon Bernthal, Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, Will Poulter, John Mulaney, Olivia Colman, Sarah Paulson, Molly Ringwald e Joel McHale.

Enredo

A história gira em torno de Carmy (interpretado por Jeremy Allen White) enquanto transforma o negócio da família em um restaurante exclusivo, enfrentando desafios pessoais e românticos.

O restante da equipe de cozinha também encontra um significado maior em seu ofício, criando uma narrativa envolvente.