O que todas desejam: Shakira deixou o tóxico e agora estrelará vídeo com ator sensual

Faltam apenas alguns dias para o lançamento do décimo segundo álbum de estúdio de Shakira, intitulado ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que nos últimos dias tem vindo a lançar algumas das músicas inéditas.

Desta vez, falou-se sobre a faixa 2 chamada 'Puntería', que é uma colaboração com a cantora Cardi B, que promete ser um dos sucessos do álbum e o possível single promocional que virá com um vídeo, tendo como figura principal um reconhecido ator franco-britânico.

Pelo menos é o que ela fez questão de comunicar a um portal reconhecido, onde confirmou que o ator de 31 anos Lucien Laviscount, que cativou muitas pessoas após sua aparição na série da Netflix ‘Emily em Paris’, apesar de já ter uma longa e bem-sucedida carreira em outras produções audiovisuais, estará na trama do vídeo.

No trecho de ‘Puntería’ liberado pela cantora, ouve-se: “Você tem boa pontaria, sabe por onde me atingir para que eu fique rendida... rendida, tem estilo para chamar minha atenção... é impossível te explicar, você tem boa pontaria”, em uma combinação explosiva com Cardi B, que mistura pop e dance.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira

“Las Mujeres Ya No Lloran” é o primeiro lançamento simultâneo da cantora em vinil e digital com quatro capas. O álbum tem quatro edições: diamante, rubi, esmeralda e safira. Cada uma apresenta um atributo. A esmeralda, confiança; o rubi, paixão; a safira, vulnerabilidade; e o diamante, força e resiliência, como explicado pela cantora de Barranquilla nas redes sociais.

O álbum trará 16 faixas, das quais oito são conhecidas por serem seus últimos sucessos musicais. Enquanto sobre as novas faixas até o momento ela liberou pequenas partes de apenas sete delas, faltando apenas uma chamada ‘Última’ para completar o álbum.