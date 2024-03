Mike Tyson compartilha seu treino para tão esperada luta com Jake Paul

Mike Tyson começou a mostrar em suas redes sociais seu treinamento para a luta com Jake Paul, demonstrando que, apesar de seus 57 anos, ele tem o que é preciso para enfrentar o loiro de 27 anos.

Desde a última quarta-feira, o ex-campeão peso pesado vem demonstrando seu poder durante os treinos, confirmando que sua força ainda está presente e que, por alguma razão, possui várias vitórias por nocaute em sua carreira, uma trajetória que sem dúvida deixou sua marca no mundo do boxe.

O primeiro vídeo de treino foi legendado com a seguinte mensagem: "É o dia 1... a diversão acabou de começar". No segundo dia, dirigindo-se a Jake Paul através da câmera, ele disse: "Estou me preparando para você".

Na sexta-feira, Tyson divulgou outro vídeo treinando, no qual pergunta ao seu oponente 30 anos mais jovem: "Ainda quer lutar comigo?".

"O menino problema agora tem um problema real", disse Mike Tyson anteriormente.

Mike Tyson e Jake Paul

A luta entre Mike Tyson e Jake Paul será em 20 de julho no estádio AT&T em Arlington, Texas, um local que não é desconhecido para nenhum dos dois, pois ambos já lutaram neste ringue.

No dia da luta, Tyson terá 58 anos. Será um confronto transmitido ao vivo pela Netflix e já está sendo projetado como um dos melhores.

Por um lado, há a experiência, enquanto que por outro, está a juventude. Cada um tem seus prós e contras, o momento decisivo será no AT&T.

Mike Tyson reconheceu que Jake Paul “cresceu como boxeador”. Por sua vez, o americano loiro, com quatro anos de experiência como boxeador profissional, admite que Tyson é “o homem mais mau do planeta”.

Mas Paul nem sempre quis lutar com Tyson. O TMZ Sports lembrou que quando perguntado em 2020 se estava disposto a enfrentar Tyson ou Evander Holyfield, ele respondeu: “Olha, tenho confiança, mas não sou estúpido. Não subiria no ringue com eles. Não, não há possibilidade”, Paul expôs, conforme citado pelo referido meio.

Por enquanto, os dias continuam passando e tanto Tyson quanto Paul continuam treinando. Quem vai ganhar? Descobriremos em 20 de julho na Netflix.