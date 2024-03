Dedicada a Piqué? Shakira compartilhou nova música: “Não te esqueço, por mais que aparente”

Está chegando a data de lançamento do novo álbum de Shakira ‘As mulheres já não choram’, e enquanto isso, a cantora e compositora colombiana tem estado compartilhando uma prévia de algumas das novas músicas deste trabalho musical, que também incluirá a série de músicas que ela lançou contra seu ex, Gerard Piqué.

Uma das músicas que a barranquillera adiantou é 'Tiempo sin verte', uma canção sobre a qual muitos se perguntam se também é dedicada. No que foi mostrado desta peça musical, aprecia-se uma letra na qual canta para alguém que não vê há tempo, pergunta se ainda a quer e a recorda.

"Já faz um tempo que não te vejo e estou aqui, e não passa um dia sem que eu pense em ti, já faz um tempo que não te vejo, me diga se ainda me ama, se ainda se lembra de mim", diz Shakira no trecho de 'Llevo tiempo sin verte', que ela mostrou no dia 13 de março passado.

Neste 15 de março, a artista lançou outra parte da mesma música que expressa: "Outra noite mais que passo sem te ver, outra noite mais que finjo ser forte, apaguei seu número e para quê, se eu já sei de cor, não te esqueço, por mais que finja".

A intérprete da Music Session #53 afirmou que trabalhou neste tema com o produtor musical Bizarrap. "Bizarrap sempre sabe como me fazer brilhar", disse Shakira, que também falou sobre esta música que é "um som que sinto muito meu... 🤘🏼 'Tiempo sin verte'".

Shakira e seu novo álbum para 22 de março

Shakira anunciou que o lançamento de 'Las mujeres ya no lloran' será em 22 de março.

"O meu novo álbum que chega em 22 de março, não foi criado sozinha, mas sim com todos vocês, e com a minha matilha de lobas que estiveram lá me acompanhando em cada passo. A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada música, me reconstruí. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e a minha vulnerabilidade em resiliência", escreveu Shakira em suas redes sociais.

Neste novo trabalho musical, haverá novas músicas com colaborações de Cardi B, Bizarrap e Grupo Frontera.