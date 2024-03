“O mais doce e divertido do mundo”: Kim Kardashian celebra os 37 anos de seu irmão mais discreto

O clã Kardashian está em festa. Como é típico deles, eles comemoram em grande estilo, também compartilhando fotos antigas para homenagear a família, desta vez o irreverente mas reservado Rob Kardashian.

Embora o único homem da famosa família tenha aparecido em várias temporadas de seu reality show e posteriormente tenha tido seu próprio programa de televisão, é considerado o mais discreto em comparação com suas quatro irmãs que costumam brilhar na tela e nos tapetes vermelhos mais cobiçados.

Kim Kardashian foi uma das primeiras a reagir nas redes sociais com uma emocionante homenagem a Rob. Feliz aniversário para o melhor irmão mais doce e divertido do mundo! @robkardashianofficial Eu te amo muito e é uma bênção ter você como meu irmão!", escreveu junto com uma foto da juventude.

Kourtney Kardashian juntou-se à publicação no Instagram destacando que "ele é o melhor irmão do mundo atualmente". A esposa de Travis Barker também postou algumas fotos nas redes sociais, abraçando e rindo junto com seu irmão.

Kloé, talvez uma das mais próximas de Rob, publicou uma das mensagens mais extensas para comemorá-lo e expressar bons desejos em seu aniversário de 37 anos. "Robert, eu não poderia estar mais orgulhosa nem mais honrada em dizer que sou sua irmã. Eu não poderia estar mais orgulhosa de viver a vida ao seu lado. Eu não poderia ter mais sorte de poder te ligar a qualquer momento e sem absolutamente nada. E o melhor é que você atende o telefone para mim, haha!".

É importante lembrar que durante as primeiras temporadas do famoso reality show das Kardashians, Rob morou várias vezes na mansão de Khloé, que na época era casada com o jogador de basquete Lamar. Rob não escapou das polêmicas, incluindo seu relacionamento fracassado com Blac Chyna, com quem tem uma filha de 5 anos de idade atualmente.