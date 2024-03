Shakira continua faturando! Estes são os temas musicais do seu novo álbum ‘Las Mujeres ya no Lloran’

Shakira revela as colaborações de seu disco (Instagram: Shakira)

Passaram-se 7 anos desde o momento em que Shakira lançou um álbum de estúdio, e agora a famosa cantora surpreendeu a todos ao anunciar seu novo álbum ‘Las Mujeres ya no Lloran’, que será lançado em 22 de março. Enquanto a data não chega, os fãs fizeram várias expectativas devido às últimas músicas lançadas pela cantora, então ela decidiu revelar a lista de músicas que estarão incluídas no álbum.

“Las Mujeres ya no Lloran”, o álbum de Shakira que chegará em 22 de março de 2024.

Conforme se pode observar, no álbum que será lançado em 22 de março, há algumas colaborações com artistas como: Rauw Alejandro, Bizarrap, Grupo Frontera, Tiësto, Ozuna, Karol G, entre outros.

Desta forma, com um total de 16 músicas, este novo álbum tem despertado diversas emoções entre seus fãs e, na verdade, mesmo antes de ser lançado ao público, já quebrou recordes de vendas que deixaram até mesmo a própria Shakira surpresa.

Quais são os temas musicais incluídos?

Foram um total de 7 singles lançados anteriormente que obtiveram 3 bilhões de reproduções no Spotify, de acordo com um comunicado da Sony Music.

Além disso, também é importante mencionar que Shakira está associada à plataforma para proporcionar acesso exclusivo aos seus fãs, com o objetivo de oferecer uma experiência especial para o lançamento do álbum, incluindo pré-save, notificações de lançamento, contagem regressiva, título, clipes exclusivos, mercadorias, lista de músicas, capa do álbum e muito mais.

Por outro lado, a cantora colombiana compartilhou uma nota de voz entre ela e Cardi B onde confirma sua colaboração em seu canal do WhatsApp, além de compartilhar conteúdo exclusivo dos bastidores e o antes e depois do lançamento do álbum.