Renascer: Descubra quem faz Egídio virar piada na novela da Globo

Renascer: Após roubar roupa do varal de Joana, Egídio vira piada na novela das 9 Estevam Avellar/Globo (Estevam Avellar/Globo)

Egídio (Vladimir Brichta) pode ser o grande vilão de Renascer, mas ele acaba virando piada na novela da Globo por causa de Joana (Alice Carvalho), que vira melhor amiga de Dona Patroa (Camila Morgado) e abre os olhos dela.

Em cenas futuras da novela, a esposa de Tião Galinha (Irandhir Santos) revela um grande segredo e vira a melhor amiga de Iolanda e, mostrando ser uma mulher honesta e leal, ela consegue fazer a personagem de Camila Morgado enxergar que merece muito mais.

Tudo começa quando Joana descobre que Egídio roupa suas roupas do varal e ainda usa para suprir seu fetiche. Ao conversar com Dona Patroa, a esposa de Tião fica surpreendida ao saber que ela já tinha conhecimento disso.

Renascer: Joana descobre que Egídio rouba suas roupas do varal para realizar fetiche (Estevam Avellar/Globo)

Depois de uma longa conversa, Iolanda fica surpresa ao ver a atitude de Joana e garante que jamais se deitaria com o vilão de Renascer, afirmando que é muito apaixonada pelo marido.

O clima entre as duas acaba trazendo uma linda amizade e também uma certa vingança. Pensando em como dar fim nas puladas de cerca do marido, Iolanda faz Egídio virar piada no vilarejo de Renascer. Ela está decidida a dar um fim ao seu casamento.

O plano de Dona Patroa e Joana

As novas amigas da novela da Globo decidem acabar com a obsessão do coronel e,com a chegada de Sandra (Giullia Buscacio), elas pegam o coronel de cueca, prestes a atacar a mulher. Tião aparece na cena e aponta uma faca para o vilão.

O fato vira uma grande fofoca em Renascer e Egídio vira piada. Depois disso, Dona Patroa deve se separar o coronel e ganhar um novo amor na novela das 9.

Renascer: Joana vira amiga de Dona Patroa e as duas montam plano para humilhar Egídio Léo Rosario/Globo (Léo Rosario/Globo)

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

