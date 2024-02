Bridgerton: Cena da Temporada 3 mostra conversa entre Penelope e Colin

Os fãs de Bridgerton já podem preparar o coração. Nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, foi realizada a divulgação de um vídeo oficial da terceira temporada da série. Nas imagens, temos um gostinho de como será a interação entre Penelope e Colin Bridgerton, o casal protagonista desta temporada.

O painel em questão foi realizado em Londres e transmitido para todo o mundo. No local, a Netflix e a Shondaland receberam a produtora executiva da série, Shonda Rhimes, a showrunner da terceira temporada, Jess Browell, a autora dos romances que inspiraram a série, Julia Quinn e membros do elenco.

Entre os participantes, Nicola Coughlan e Luke Newton, que interpretam Penélope e Colin, marcaram presença na celebração.

No painel, os produtores revelam que alguns dos momentos favoritos dos fãs estarão presentes na adaptação, incluindo a cena em que Penélope envolve a mão de Colin após ele sofrer um corte acidental.

Identificação e reconhecimento

Em meio a uma série de perguntas, Shonda Rhimes fez questão de revelar o que, para ela, é o ponto alto desta temporada. Diferente das demais histórias, as duas metades do casal já são conhecidas do público e já foram capazes de despertar uma série de sentimentos nos fãs.

“Normalmente estamos conhecendo uma pessoa nova que está se apaixonando por um dos personagens habituais. Desta vez, conhecemos as pessoas que estão se apaixonando. Já estamos torcendo por elas porque já as conhecemos e estou animada com isso”, conta.

Além do vídeo que mostra a interação entre os personagens, o painel também contou com a revelação do título de todos os episódios que compõe a Temporada 3 de Bridgerton. Confira como ficaram os títulos em português:

A Flor Despertou Sob a Luz do Luar Forças da Natureza Velhos Amigos Corrida Contra o Tempo Os Segredos de Colin Bridgerton De Mãos Dadas Revelações

A primeira parte da terceira temporada de Bridgerton estreia na Netflix no dia 16 de maio, sendo que a segunda parte ficará disponível em 13 de junho.

Leia também: Um desejo irlandês: tudo sobre o filme da Netflix com Lindsay Lohan