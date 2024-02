“Pedido Irlândes” é o próximo romance da Netflix com Lindsay Lohan

Ed Speleers e Lindsay Lohan protagonizam juntos 'Pedido Irlândes' © 2024 Netflix, Inc. (© 2024 Netflix, Inc.)

Quase dois anos depois de conquistar o público com “Natal de Surpresa”, Lindsay Lohan voltará às telas da Netflix para protagonizar outra encantadora comédia romântica: “Pedido Irlândes”.

Dirigido pela cineasta Janeen Damian e escrito por Kirsten Hansen, o filme narra a romântica e sobrenatural jornada de autodescoberta que uma tímida escritora fantasma e editora de livros atravessa.

"É uma bonita história de sorte, amor e confiança", adiantou Lohan ao Tudum sobre seu novo longa-metragem, o primeiro de sua parceria de dois filmes com o popular gigante do streaming.

Quer conhecer mais sobre este projeto? Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre essa produção: desde sua sinopse e elenco até sua data de estreia na plataforma.

Do que se trata “Pedido Irlândes”?

“Pedido Irlândes” segue Maddie Kelly, uma editora e escritora cujo mundo desmorona quando ela descobre que o homem de quem está apaixonada e sua melhor amiga ficaram noivos.

Apesar de tudo, a protagonista decide enterrar seus sentimentos para poder ser dama de honra no casamento que será realizado na Irlanda. Dias antes da cerimônia, ela faz um desejo: encontrar o amor verdadeiro.

Ao acordar, Maddie acorda transformada em namorada em vez de amiga. No entanto, embora pareça que seu sonho se realizou, logo percebe que sua alma gêmea não é quem ela pensava.

Lindsay Lohan como Maddie Kelly em 'Pedido Irlândes' 2024 Netflix, Inc. / Patrick Redmond (Patrick Redmond/© 2024 Netflix, Inc.)

A comédia romântica não é um gênero novo para Lindsay Lohan, mas ‘Pedido Irlândes’ representou um desafiante emocionante como atriz para a estrela com mais de 20 anos de carreira.

"O personagem de Maddie (é um dos únicos) que interpretei (é) uma mulher independente que se abre caminho no mundo", expressou em sua entrevista com Tudum.

“Moldamos-a de forma a que fosse um pouco mais insegura no início; depois cresce ao longo do filme e, no final, realmente se torna a si mesma”, acrescentou também a produtora executiva.

Pedido Irlândes 2024 Netflix, Inc. / Patrick Redmond (Patrick Redmond/© 2024 Netflix, Inc.)

A jornada de Kelly para fortalecer sua autoestima e independência tocou profundamente a estrela de 37 anos, que expressou esperar que as audiências se vejam igualmente refletidas.

“É importante colocar-se em primeiro lugar e conhecer o seu valor”, expressou em sua palestra ao serviço digital. “Se você sabe que merece algo melhor, vá atrás disso e conquiste-o.”

Quem atua

"Um desejo irlandês" conta com um elenco de primeira linha apoiando Lohan. O elenco principal é composto pelos atores Ed Speleers, Alexander Vlahos, Jane Seymour, Elizabeth Tan e Ayesha Curry.

No entanto, não são apenas eles que fazem parte do filme, também está presente uma pessoa muito importante para Lindsay: seu irmão mais novo, Dakota Lohan. Por isso, a filmagem do filme foi mais significativa.

Onde foi gravado

A trama de Pedido Irlândes se passa nos verdes campos da Irlanda e o filme foi gravado em Wicklow, uma cidade localizada na costa leste do país europeu.

"Irlanda é tão bonita", contou Lindsay Lohan. "Eu nunca tinha estado lá, mas meu avô é de lá. Ficamos em uma pequena cidade chamada Dalkey. As pessoas são muito amigáveis e as tortas Guinness estavam incríveis", revelou.

Ed Speleers como James Thomas e Lindsay Lohan como Maddie Kelly em Pedido Irlândes 2024 Netflix, Inc. (© 2024 Netflix, Inc.)

Quando será lançado

Pedido Irlândes(Irish Wish, em seu título em inglês) chegará à Netflix em 15 de março de 2024.