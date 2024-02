Problemas psicológicos? Veja o que diz o técnico do São Paulo sobre o jogador James Rodríguez

James Rodríguez é um jogador colombiano que se destacou em equipes como o Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e atualmente joga no São Paulo. Ele é conhecido por sua habilidade em campo, sua visão de jogo e seus impressionantes chutes livres, embora não tenha conseguido adaptar seu estilo de jogo ao futebol brasileiro.

Mas James não é apenas um grande jogador de futebol, ele também é um ídolo para muitos na Colômbia e no mundo todo. Ele é um exemplo de perseverança e dedicação, pois superou lesões e momentos difíceis para continuar triunfando em sua carreira. Além disso, ele é um grande embaixador de seu país e tem sido reconhecido por seu trabalho social e humanitário. Ele tem apoiado diversas causas como educação e combate à pobreza.

Apesar de ser um dos jogadores mais queridos e admirados a nível nacional e internacional, o jogador está envolvido em uma polêmica devido às declarações do seu atual técnico, Thiago Carpini, técnico do tricolor paulista, onde afirmou que James não está 100% nas suas condições.

Nas últimas semanas, tem havido especulações sobre o retorno do colombiano à convocação, mas sempre acontece algo que acaba deixando-o fora dos planos de Carpini. "Ele treina, descansa um pouco, perde 3 ou 4 dias de trabalho e quando volta e atinge sua melhor forma física... sente algo novamente", contou no programa entrevista com Os Donos da Bola, programa do canal de televisão TV Bandeirantes.

O mais grave, segundo Carpini, é que essas constantes recaídas também estão afetando-o fora do campo de jogo. "Temos estado trabalhando com ele, com a questão psicológica e mental. Temos tido dificuldades com o seu retorno", completou.

"Não se sente totalmente bem porque ele queria acelerar o processo para jogar com a equipe ou pelo menos treinar com a bola. É aí que ele está se sentindo inquieto", concluiu.