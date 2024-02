Remake de Renascer: José Inocêncio abandona Mariana no meio do nada

Depois do beijo, Mariana (Theresa Fonseca) será abandonada por José Inocêncio (Marcos Palmeira) na estrada. Nos próximos capítulos da novela da Globo, o protagonista do remake de Renascer não lida muito bem com a sensação de ter ficado com a mulher durante a viagem.

Em um determinado momento do capítulo, o rei do cacau decide voltar para sua casa e deixa Mariana na estrada. Mas, ela será resgatada por João Pedro (Juan Paiva), que apaixonado e contrariando as ordens do pai a leva de volta para a fazenda.

Remake de Renascer Remake de Renascer: apaixonado, João Pedro contraria o pai e resgata Mariana (Divulgação/Globo)

Na cena de Renascer, Mariana pede desculpas a José Inocêncio por tudo que aconteceu na viagem e diz para João Pedro que seu pai a aceitou na condição de filha e de irmã do jovem. Tal informação vai cair como uma bomba para o personagem da novela da Globo.

O tempo passa e José Inocêncio se rende às tentativas de aproximação de Mariana, mas o protagonista de Renascer sente vergonha por ter ficado com a jovem, que é vista como irmã de seus filhos. A situação fica tão complicada que a personagem de Theresa Fonseca começa ficar com raiva dele.

Remake de Renascer Remake de Renascer: apaixonados por Mariana, José Inocêncio e João Pedro viram inimigos na novela da Globo (Divulgação/Globo)

Por fim, José Venâncio (Rodrigo Simas) e Eliana (Sophie Charlotte) estão prestes a receber José Bento (Marcelo Mello Jr.) e Kika (Juliane Araújo) em sua casa, mas ela acaba criticando o rapaz por ele se sustentar com o dinheiro de Inocêncio.

