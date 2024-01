Paraíso Tropical: após conflito, uma reviravolta acontece com Bebel e Olavo

O agitado capítulo de Paraíso Tropical, nesta terça-feira (30), promete muitas reviravoltas para o casal Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura), que vivem um relacionamento aos trancos e barrancos e nos últimos tempos vivem grandes conflitos.

Nas cenas da novela da Globo, Bebel, sempre impulsiva, protagoniza uma intensa briga com um cliente no botequim e acaba ficando muito frustrada. Enquanto isso, Olavo, que até então queria distância da garota de programa, topa um encontro com ela, sinalizando uma possível reconciliação.

Mostrando que não é boba, Paula (Alessandra Negrini) observa o encontro suspeito entre o casal e suspeita que algum plano obscuro do empresário pode estar em curso, mas o cara de pau diz apenas que vai dar mais uma chance para Bebel.

Paraíso Tropical Paraíso Tropical: Taís desconfia de plano criado entre Olavo e Bebel (Márcio de Souza/Globo)

Por fim, a garota de programa da novela Paraíso Tropical não aceita pagamento e dá um beijo em Olavo. Já Paula diz para Daniel (Fábio Assunção) que Olavo planejou o incidente em Marapuã, com a cumplicidade de Bebel, e conta que os viu juntos. Sua revelação deixa o protagonista atento, enquanto Olavo, determinado a controlar a situação, manipula Jáder (Chico Diaz) para colocar Bebel de volta no apartamento, revelando suas habilidades de manipulação.

LEIA TAMBÉM: Mulheres de Areia: finalmente, Ruth esbofeteia Raquel e toma uma decisão

Enquanto isso, outros personagens se veem envolvidos em suas próprias tramas. Ivan (Bruno Gagliasso), por exemplo, busca meios de quitar suas dívidas, se envolve em atividades ilícitas ao pegar um relógio de uma turista, destacando sua luta constante contra a adversidade. Jáder, por sua vez, é requisitado por Umberto (Sérgio Marone) para criar um passaporte falso, mostrando a extensão de suas conexões duvidosas.

Paraíso Tropical: Bebel é chamada de ladra e vai tirar satisfação (Márcio de Souza/Globo)

Já Bebel não está disposta a ceder facilmente, impondo suas condições a Jáder antes de se despedir de Tatiana (Lidi Lisboa), simbolizando uma mudança decisiva em sua maneira de pensar. Enquanto ela se afasta, Ivan toma medidas para quitar suas dívidas, sinalizando uma possível redenção.

O capítulo de Paraíso Tropical acaba deixando os espectadores ansiosos pelo desdobramento dessas intrigas, com o destino incerto dos personagens mantendo o suspense e a expectativa em alta.

LEIA TAMBÉM: O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião