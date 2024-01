Lembra do Horatio Caine? Assim que ator que interpretou o protagonista de ‘CSI: Miami’ está atualmente

David Caruso, ator protagonista de CSI: Miami, foi capturado pelas câmeras, após anos de ausência dos holofotes, com uma mudança física que o torna quase irreconhecível. Sua última aparição em uma produção foi justamente na última temporada da série, que terminou em maio de 2012, ou seja, há mais de uma década, enquanto sua última imagem pública foi há 6 anos.

O ator americano David Caruso deu vida ao tenente Horatio Caine por 10 temporadas e mais de 200 episódios na série policial CSI: Miami. De acordo com o site especializado Sensacine, o ator teria recebido cerca de US$ 375 mil por cada um dos episódios gravados, o que o tornou o terceiro ator de drama mais bem pago da televisão.

Após o término da série, Caruso não adicionou mais títulos à sua filmografia, que inclui filmes como Rambo e séries como CHiPs, NYPD e outras variações de CSI em diferentes cidades.

Após concluir as gravações, ele abriu uma galeria de arte em Westlake Village, Los Angeles, no entanto, ela fechou no final da década de 2010.

David Caruso

A mudança física de David Caruso

Agora, e após anos de estar fora do radar da indústria, David Caruso volta a ser notícia, mas desta vez devido à evidente diferença e mudança física ao longo do tempo, o que fez com que as fotografias se tornassem viral rapidamente na Internet.

De acordo com o New York Post, o ator foi flagrado dando um passeio e abastecendo seu carro no Vale de San Fernando, na Califórnia.

Caruso foi fotografado pela última vez em junho de 2017, no Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ele estava com seus dois filhos mais novos, Márquez, de 18 anos, e Paloma, de 16 anos, naquele momento.