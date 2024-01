Mulheres de Areia: segredo de Raquel revelado; crise afeta Floriano e Isaura

Floriano (Sebastião Vasconcelos) vai tirar satisfação com Isaura (Laura Cardoso) no capítulo 151 da novela Mulheres de Areia. Acontece que o pescador descobriu que Raquel (Glória Pires), sua filha, está viva enquanto a esposa estava doente e ardia em febre.

Na cena, Floriano fica com raiva de Isaura porque ela não lhe contou que a vilã da novela da Globo, exibida originalmente em 1993, estava viva e ainda por tê-la ajudado a se vingar de Ruth (Glória Pires). No final da discussão, ela revela que foi a megera quem atirou em Wanderlei (Paulo Betti).

Enquanto isso, na mansão de Marcos (Guilherme Fontes), a personagem má interpretada pela atriz Glória Pires se muda de vez para a casa, surpreendendo a todos. Ela chega chegando e diz que é a verdadeira Raquel.

Mulheres de Areia: Raquel (Gloria Pires) e Floriano (Sebastião Vasconcellos) formaram uma família complicada em 1993 (Divulgação/Globo)

Na cena do capítulo 151 de Mulheres de Areia, Raquel diz a Virgílio (Raul Cortez) que veio para ficar, mas o que ela não imagina é que o pai do protagonista da novela da Globo já disse para César Queiroz (Henri Pagnoncelli), durante uma viagem, que vai tramar um acidente para matar a irmã de Ruth.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: Ana Luísa pede um tempo para Lucas; casal vive crise?

Mulheres de Areia: em 1993, Paulo Goulart interpretou o invejoso Donato (Divulgação/Globo)

Além dos problemas envolvendo a icônica personagem interpretada por Gloria Pires em 1993, a novela mostra ainda que Donato (Paulo Goulart) vai colocar fogo em diversos barcos e que Munhoz (Edwin Luisi) conta a Breno (Daniel Dantas) que Ataliba (Germano Filho) morreu de hepatite por causa da praia poluída. O ex-prefeito cobra uma atitude de Virgílio, mas este o manda embora.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

LEIA TAMBÉM: A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer