Fuzuê: Luna descobre luta contra câncer; veja como Maria Navalha conta tudo

Maria Navalha (Olivia Araújo) recebe uma notícia dramática no capítulo 140 de Fuzuê, que vai ao ar nesta segunda-feira (22), às 19 horas, na TV Globo. Depois do assalto e de cair em um golpe cruel de Pascoal (Juliano Cazarré), a personagem recebe o diagnóstico da biópsia e o câncer é certeiro.

Mesmo amparada por Bebel (Lília Cabral), o baque promete ser enorme e a mãe de Luna (Giovanna Cordeiro) toma decisões importantes sobre o seu tratamento médico, sendo que uma delas é que a mãe de Preciosa (Marina Ruy Barbosa) não deixe que nada de ruim aconteça com a protagonista da novela da Globo, caso ela morra.

Fuzuê: Maria Navalha (Olivia Araujo) fica sabendo por Bebel (Lilia Cabral) que está com câncer (Paulo Belote/Globo)

Ainda no capítulo 140 de Fuzuê, César (Leopoldo Pacheco) descobre que Maria Navalha foi roubada e planeja novos caminhos para colocar as mãos na fortuna mais desejada da novela das 19 horas.

O câncer vem à tona para Luna

Já no capítulo 141, exibido na terça-feira (23), longe do cafajeste, Maria decide contar a verdade sobre o tratamento contra o câncer para a personagem principal de Fuzuê. Em uma cena, Rejane (Valquíria Ribeiro) convence a mulher a se encontrar com Luna na Fuzuê e ela percebe a troca de olhares entre Miguel (Nicolas Prattes) e Maria.

O segredo mais temido de Maria Navalha termina com Luna descobrindo que Bebel e Miguel vão contar sobre sua a descoberta do câncer. A conversa será ouvida por César, que vai misteriosamente ao local.

Fuzuê: Miguel vira um anjo da guarda e ajuda Maria Navalha com doença terminal (Fábio Rocha/Globo)

Já o pai de Preciosa e Luna fica intrigado com a descoberta sobre a fortuna da mulher e diz para Julião (Romulo Arantes Neto) que foi Pascoal quem roubou o dinheiro de Maria. Neste momento, o pesquisador vai atrás do parceiro da personagem de Marina Ruy Barbosa na novela das 19 horas, na TV Globo.

Nos próximos capítulos de Fuzuê, César também decide descobrir se Maria e Luna sabem que foram roubadas e Pascoal elege Vânia (Ingrid Klug) como sua pessoa de confiança.

