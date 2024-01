‘Percy Jackson e os Olimpianos’ chegou no catálogo do Disney+ e imediatamente se tornou uma febre dentre os adeptos do universo de semideuses. A série, que conta com um capítulo liberado a cada semana, ganhou um ambiente imersivo para os fãs se sentirem parte do Acampamento Meio-Sangue.

Com essa premissa, o Disney+ trouxe o evento, que representa o acampamento dos semideuses, promovendo ações imersivas com atividades relacionadas ao universo de Percy Jackson. A atração, iniciada no dia 13 de janeiro, acontece todos os dias da semana, se estendendo até 28 de janeiro (com atividades especiais aos finais de semana e feriados).

Para os adeptos do ambiente criado em Percy Jackson, as ativações presentes podem surpreender com a dinâmica ‘capture a bandeira’ e arco e flecha, clássicos do Acampamento Meio-Sangue. As atividades são iniciadas às 10h, com término às 16h durante todos os dias e acontecem no Parque Villa-Lobos.

Serviço Acampamento Percy Jackson e os Olimpianos

Datas: De 13 a 28 de janeiro (com atividades especiais aos finais de semana e feriado)

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Alameda das Palmeiras, próximo à entrada principal Av. Prof. Fonseca Rodrigues

Dias da semana: De domingo a sábado

Horários: Das 10h às 16h

Entrada: Gratuita

Obs: A entrada no Acampamento é rotativa e sujeita à lotação. Em caso de chuva, as atividades serão suspensas.

Ainda dá tempo! Disney+ promove ‘Percy Jackson’ com atração gratuita ao longo de janeiro (Reprodução/Divulgação)

Elenco de ‘Percy Jackson e os Olimpianos’

A produção conta com oito episódios no total, sendo cada um lançado na plataforma semanalmente. ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ conta com a participação especial de Lin-Manuel Miranda (“Hermes”), Megan Mullally (“Alecto”, também conhecida como “Sra. Dodds”), Toby Stephens (“Poseidon”), Virginia Kull (“Sally Jackson”), Jason Mantzoukas (“Dioniso”, também conhecido como “Sr. D”), Jay Duplass (“Hades”), Glynn Turman (“Quíron”, também conhecido como “Sr. Brunner”), o já falecido Lance Reddick (“Zeus”), Adam Copeland (“Ares”), Charlie Bushnell (“Luke Castellan”), Dior Goodjohn (“Clarisse La Rue”), Jessica Parker Kennedy (“Medusa”), Olivea Morton (“Nancy Bobofit”), Suzanne Cryer (“Equidna”), Timm Sharp (“Gabe Ugliano”) e Timothy Omundson (“Hefesto”).

O trio de protagonistas são: Walker Scobell como Percy Jackson, Leah Jeffries como Annabeth Chase e Aryan Simhadri como Grover Underwood.