‘Percy Jackson e os Olimpianos’ conta com piloto corrido, mas suficiente para a esperança de uma reparação

Não há como desassociar ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ dos clássicos filmes lançados em 2010 e 2013. No entanto, esse comparativo pode trazer bons resultados à nova série do Disney+, haja vista a chance de reparar o fiasco dos longa-metragens.

A série, a ser lançada em 20 de dezembro deste ano, inicia exatamente como nas obras de Rick Riordan, criador do universo e também responsável pelo piloto da produção audiovisual. Com 37 minutos, os eventos do primeiro episódio acabam sendo muito corridos, podendo substituir a carga emocional pela euforia. No entanto, apesar da agilidade dos acontecimentos, tudo é muito bem executado.

Por ser uma obra de audiovisual, certamente há adequações em comparação aos livros. Quando se aceita essa necessidade em aspectos de produção, se torna difícil encontrar algum elemento que incomode ao longo do episódio.

Leia mais:

Capacidade promissora

Nos primeiros minutos de filme se acende uma esperança em relação a uma produção de qualidade e fidelidade em comparação aos livros. Além de um bom roteiro, Walker Scobell, intérprete do jovem semideus, é o responsável por cativar o público por meio de seu carisma e adequação ao personagem.

É possível enxergar uma profundidade muito maior nos coadjuvantes, ainda que os acontecimentos sejam rápidos. Os diálogos entre Percy e sua mãe, Sally (Virginia Kull), evidencia uma relação de proteção e dinâmica entre mãe e filho. Por outro lado, Aryan Simhadri, o sátiro Grover Underwood, exala o alívio cômico na medida, como retratado na obra de origem.

‘Percy Jackson e os Olimpianos’ tem os elementos necessários para se tornar uma série promissora dos meios de streaming. A produção conta com uma base cativante, elenco talentoso, roteiro e marketing alinhados e bons profissionais nos bastidores. Os dois primeiros episódios estreiam nesta quarta-feira (20), exclusivamente no Disney+.

Assista ao trailer: