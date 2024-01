Saiba como assistir ao novo 'Meninas Malvadas', incluindo no streaming

'Meninas Malvadas' está de volta às telonas em um remake com novo elenco. Após o sucesso do filme de 2004 e do musical da Broadway em 2018, a Paramount Pictures está trazendo de volta a magia com a nova adaptação cinematográfica do show indicado ao Tony.

Apresentando um elenco totalmente novo e uma nova 'reviravolta' na história com números musicais, o filme presta homenagem ao original com as famosas frases e alguns astros retornando, como Tina Fey e Tim Meadows reprisando seus papéis como Ms. Norbury e Principal Duvall.

Com a introdução da nova geração das Plastics, fãs já querem saber onde o filme estará disponível para streaming.

Detalhes sobre o lançamento

- Data de lançamento nos cinemas: após a estreia em Nova York em 8 de janeiro, 'Meninas Malvadas' chegou aos cinemas em 12 de janeiro de 2024.

A Paramount Pictures ainda não confirmou por quanto tempo o filme permanecerá nos cinemas antes do lançamento para streaming. Baseando-se em lançamentos anteriores, a janela costuma ser de 45 dias.

Streaming - A expectativa é que 'Meninas Malvadas' esteja disponível para streaming entre fevereiro e março de 2024, dependendo do sucesso nas bilheteiras. O destino certo será o Paramount+, como anunciado anteriormente.

Enquanto aguardam, os fãs podem assistir ao 'Meninas Malvadas' original em casa. Além de canais a cabo como Showtime e MTV, o filme está disponível para streaming no Paramount+, Showtime e Hulu com assinatura de TV ao vivo. Também é possível alugar no Prime Video e Apple TV.

Com o sucesso contínuo da franquia, os fãs podem esperar uma dose dupla de intriga e comédia, tanto com a nova geração quanto com o clássico que conquistou corações.