Remake de Elas por Elas: personagem continua mau-caráter e Carol cai em golpe

Marcos (Luan Argollo) vive dando golpes nas pessoas, principalmente na família. Agora, no remake de Elas por Elas, o suposto sobrinho de Natália (Mariana Santos) mostra que é mau-caráter e faz de tudo para se dar bem na vida, até namorar quem não ama.

Em cenas futuras da novela da Globo, o jovem apronta mais uma, mas o alvo será Carol (Karina Teles), que é amiga da personagem de Mariana Santos e cai na lábia do cafajeste. Incansável, o personagem vivido pelo ator Luan Argollo encanta Carol, após armar um falso sequestro na tentativa de arrancar dinheiro da família.

Remake de Elas por Elas: Carol (Karine Teles) troca de namorado, mas cai em golpe (Estevam Avellar/Globo)

Acontece que Marcos consegue seduzir Carol durante os próximos capítulos do remake de Elas por Elas. Vulnerável, a protagonista da novela das 18 horas na Globo cai na lábia do jovem e aceita o pedido de namoro dele, sem saber que isso é mais um golpe.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: Depois do casamento, Taís e Paula trocam de identidade

A partir de quinta-feira (11), o namoro de Marcos e Carol começa a ser exibido em Elas por Elas. O público começa a ver que a cientista está apaixonada pelo sobrinho de Natália. Mas, na trama de Thereza Falcão e Alessandro Marson, Carol ainda fica com a imagem manchada com Ulisses (Chao Chen), que começa a implicar com ela dentro do trabalho.

Remake de Elas por Elas: Marcos quer roubar fortuna de Natália (Léo Rosario/Globo)

Já a partir deste sábado (18), Carol perde uma grande oportunidade na universidade. As cenas vão mostrar a protagonista do remake de Elas por Elas perdendo uma grande oportunidade para o personagem vivido por Chao Chen, que assume o lugar dela no projeto de pesquisa ao qual ela se dedica. Ao saber disso, a personagem de Karine Teles fica completamente abalada com o ocorrido.

Com direção artística de Amora Mautner, a novela Elas Por Elas é uma adaptação da trama de mesmo nome, que foi escrita pelo autor Cassiano Gabus Mendes e exibida originalmente pela TV Globo na faixa das 19 horas em 1982.

LEIA TAMBÉM: O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes