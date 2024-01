Paraíso Tropical: depois do casamento, Taís e Paula trocam de identidade

Taís (Alessandra Negrini) vai ficar cada vez mais sem escrúpulos em Paraíso Tropical. Durante uma cena chocante, a vilã da novela escrita por Gilberto Braga na Globo faz um atentado contra a própria irmã, jogando Paula (Alessandra Negrini) no mar.

Neste golpe, a pilantra não está sozinha, já que conta com a ajuda de Ivan (Bruno Gagliasso) para dopar Paula e a jogar no mar, a fazendo sumir completamente do mapa e assumindo sua identidade.

Tudo acontece depois que Paula se casa com Daniel (Fábio Assunção), que fica um tempo casado com a cunhada má. Voltando ao golpe de Taís, antes dela jogar sua irmã gêmea ao mar, Ivan consegue levar a protagonista de Paraíso Tropical para um galpão próximo à casa de campo onde ocorreu a cerimônia de casamento.

Paraíso Tropical será reprisada pela primeira vez na TV Globo (Reprodução/Globo)

“Não interessa mais ir à polícia. Você não está entendendo, né? O final dessa história é muito mais grandioso. A Taís não vai pra cadeia porque simplesmente não existe mais Taís. […] Eu tô ótima, achei que ia ser mais difícil. Mas eu tô zen”, dispara a megera, deixando a irmã confusa.

Em seguida, Paula escuta de Taís que ela precisa se despedir de tudo que conhece, deixando claro que vai matar a própria irmã: “Quero que você se despeça. De tudo. Sinceramente Paulinha, eu nunca gostei de ter uma cópia minha andando por aí. É chato. Desgasta a minha imagem”, afirma ela.

Paraíso Tropical: Ivan (Bruno Gagliasso) fica desabrigado após discutir com a mãe (Márcio de Souza/Globo)

A protagonista da novela Paraíso Tropical tenta fugir do local, mas é impedida. Cercada, ela continua em perigo e escuta tudo que Taís decide falar, enquanto coloca um produto no rosto de Paula para dopá-la. A vilã da trama de Gilberto Braga também troca de roupa com a irmã, deixando claro para o público que vai assumir uma nova identidade.

Com a ajuda de Ivan, ela joga o corpo de Paula em alto mar e assume uma nova versão. Agora, é saber como será a vida de casada da falsa Paula.

