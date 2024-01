Primeiras imagens de ‘Arcane: Temporada 2’ são divulgadas e confirmam teoria dos fãs

Após diversos meses de espera os fãs de Arcane, série derivada do universo do jogo League of Legends, foram presenteados com o primeiro teaser da Temporada 2, que deve chegar à Netflix no final de 2024.

Logo nos primeiros dias do ano, algumas imagens da nova temporada presentearam os fãs com a possível confirmação de uma das maiores teorias que estão em aberto: a presença de Warwick na série.

Ao final da primeira temporada de Arcane, é possível notar uma breve imagem que mostra a figura sugestiva do campeão dentro do laboratório de Singed.

Um pesadelo em forma de aprimoramento. 💉



Prepare-se para a 2ª Temporada de #Arcane, disponível em novembro.

Agora, com o lançamento do teaser, os fãs tiveram a confirmação de que a figura suspensa é realmente a de Warwick, que não somente está no laboratório como também está recebendo uma transfusão diretamente das veias de Singed.

Apesar disso, outra teoria segue ganhando força entre os fãs, que afirmam que antes de se tornar Warwick o personagem era na verdade Wander, pai das irmãs Jinx e Vi.

Conexão entre série e jogo segue forte

Além de conquistar milhares de fãs pela Netflix, Arcane também se tornou um fenômeno entre os jogadores de League of Legends, game cujo universo inspirou a criação e trama da série.

Por conta disso, alguns personagens que são parte da trama de Arcane caíram nas graças dos fãs, que pediram incansavelmente para que algumas das personalidades da série fossem adaptadas como campeões jogáveis para League of Legends.

Desta forma, celebrando o lançamento da segunda temporada de Arcane, a personagem Ambessa Medarda deve chegar ao jogo ainda neste ano. Conforme divulgado pela Riot Games, a mecânica de jogo da campeã será inspirada em Arcane.

Uma nova senhora da guerra noxiana chega ao Rift. 🔥



Ambessa Medarda chegará ao League of Legends em 2024.

Estreitando ainda mais a relação entre jogo e série, também estão previstas mecânicas de jogo inspiradas em Arcane, uma atualização em um Campeão muito querido da série e novas skins inspiradas no universo da animação.

